Alors qu’il passe son temps à nier sa présence dans Spider-Man 3 : No Way Home, Andrew Garfield apparait dans une vidéo de tournage qui aurait fuité.

Après le leak 24h avant sa diffusion du trailer, voici une nouvelle vidéo qui va ravir les fans de Spider-Man qui aimeraient bien avoir le fin mot concernant la présence des autres Spider-Man aux côté de celui incarné par Tom Holland dans le MCU.

Alors qu’Andrew Garfield nie encore et toujours sa participation à Spider-Man 3 : No Way Home, malgré des fuites et des actions de Sony qui pourraient prouver le contraire, voici qu’un nouvelle vidéo qui a fuité vient attester du contraire.

Après les photos sur des échafaudages et fonds bleus de ce dernier en costume de Spider-Man mais sans masque, voici une vidéo de tournage sans son, de ce qui semble être la même scène, dans laquelle on voit Andrew Garfield parler à un autre Spider-man à ses côtés.

Bien que nous vivions dans l’ère merveilleuse du deep-fake et des incrustations faciles en vidéo, il semble bien que cette vidéo vienne nier à nouveau les déclaration de l’acteur concernant son absence au casting de Spider-Man 3. Jugez plutôt.

Une vidéo qui vient à nouveau alimenter les théories concernant ce troisième opus de Spider-Man consacré à Tom Holland, dans lequel le multiverse invitera les anciens ennemis des autres itérations de Spider-Man dans le monde de Tom Holland.

Pour savoir si Andrew Garfield continue de mener en bateau les journaliste et si ce dernier est bel et bien présent dans l’intrigue de No Way Home – ce qui est fort probable il faut l’admettre – il faudra attendre. Bizarre cela dit que personne ne s’interresse tout autant à la présence de Tobey McGuire, qui n’est même pas discutée.

Dans Spider-Man 3 : No Way Home Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire. Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2 ( et s’il y est fort à parier que ce dernier aussi- le Cerveau n’en démord pas !)

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : SR et CBR / Crédit ©Marvel/Sony