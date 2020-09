The Eyes of the Dragon : Hulu annule l’adaptation du roman de Stephen King

Hulu n’adaptera finalement pas le roman The Eyes of the Dragon de Stephen King, qui s’annonçait comme le prochain Game of Thrones.

Alors que Hulu devait adapter le roman The Eyes of the Dragon (Les Yeux du Dragon) du Stephen King, la plateforme fait marche arrière. Cette adaptation était pourtant annoncée comme étant dans la lignée de Game of Thrones.

Le cinéaste et romancier Seth Grahame-Smith, qui a écrit le premier épisode et devait être showrunner, a annoncé sur le podcast Kingscast que le projet avait été suspendu en raison de problèmes budgétaires.

Grahame-Smith a noté qu’il espérait casté Sam Rockwell, lauréat d’un Oscar, dans l’un des rôles principaux. Il espère toujours que la série se fera chez un autre streamer.

La description officielle de la série se lit ainsi : « Le magicien manipulateur du roi Roland, Flagg, voit son pouvoir menacé lorsque la reine Sasha donne naissance à Peter, un héritier du trône. Lorsque la reine est enceinte d’un deuxième fils, Flagg oblige sa sage-femme à devenir mortellement blesser la reine et ainsi commence son complot pour disposer du futur roi.

Peter apporte du vin dans les chambres de son père chaque nuit et Flagg empoisonne la potion et piège le fils. Le magicien a également manipulé le plus jeune fils, Thomas, lui montrant des passages secrets où le garçon peut espionner son père. Thomas voit le meurtre du roi et le piège envers son frère, mais est déchiré lorsque Peter est reconnu coupable et enfermé dans une énorme tour.

Après tout avec Peter parti, il est roi à 12 ans. Il permet à Flagg de répandre le pouvoir qui corrompt le royaume. Pendant ce temps, Peter doit tenter une évasion pour contrecarrer Flagg et reconquérir le trône. »

On attend de voir si la série intéressera un autre diffuseur.

Source : The Independent / Crédit ©DR