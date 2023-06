Avengers 5 : Marvel sur le point de recaster Jonathan Majors en Kang ?

Alors que Marvel vient de repousser la sortie de Avengers 5 The Kang Dynasty, les fans pensent que c’est le moment pour recaster Jonathan Majors.

Les phases 5 et 6 du MCU viennent de subir quelques changements. Marvel Studios a annoncé le report de six de ses projets, y compris Avengers 5 The Kang Dynasty et Avengers 6 Secret Wars. Avengers 5 sortira désormais le 1er mai 2026 (au lieu de 2025) et Avengers 6 sera en salles l’année suivante, le 7 mai 2027.

Maintenant que la production a un peu plus de temps pour les films, les fans pensent que le studio va profiter de ce délai pour recaster Jonthan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant.

Jonathan Majors a fait ses débuts dans le MCU en tant que Celui qui Demeure dans Loki, puis a fait ses débuts en salles plus tôt cette année en tant que principal méchant d’Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Dans l’ensemble, Majors a été félicité pour son interprétation de Kang le Conquérant, mettant en place le grand méchant de la saga multivers.

Cependant, un mois seulement après la sortie d’Ant-Man 3, Majors a été arrêté pour voies de fait et harcèlement à la suite d’une prétendue dispute conjugale avec sa petite amie. Avec son affaire toujours en cours, cela met son destin de MCU en suspens.

Marvel hésite peut-être à prendre de grandes décisions concernant l’avenir de Majors compte tenu de l’évolution de la situation, mais certains fans se demandent si le temps supplémentaire que les retards du MCU apportent donnera au studio une chance d’engager quelqu’un d’autre si nécessaire.

‘AVENGERS: THE KANG DYNASTY’ and ‘AVENGERS: SECRET WARS’ have been delayed to May 1, 2026 and May 7, 2027. pic.twitter.com/hP4Ibnd8GB — Film Updates (@FilmUpdates) June 13, 2023

Le retard des films est dû en grande partie à la grève des scénaristes de la WGA qui a lieu en ce moment, mais c’est aussi une bonne excuse pour prendre du recul sur la situation. The Kang Dynasty sera la première partie de l’aboutissement de la Saga Multivers, ainsi que le premier film Avengers depuis l’énorme succès d’Infinity War et Endgame. Les attentes pour le film sont élevées, il serait donc logique que Marvel se donne un peu plus de temps pour perfectionner les choses.

La qualité des films et séries Marvel est un peu en baisse depuis Endgame. En dehors de quelques titres, comme Les Gardiens de la Galaxie 3, il est difficile de maintenir les choses à un certain niveau. Marvel tirera certainement le meilleur parti du temps supplémentaire sur les films MCU retardés pour revenir en forme et culminer au mieux avec les deux prochains films Avengers.

Pour le moment, Marvel n’a pas annoncé de changement de casting, Majors reste Kang jusqu’à présent.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel