The Mandalorian : Pas de passage au grand écran pour Din Djarin et Grogu (concept art)

Jon Favreau préfère garder Din Djarin et Grogu sur le petit écran. Découvrez un nouveau concept art de The Mandalorian.

Les fans de Star Wars qui espéraient voir un jour les personnages de The Mandalorian Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu au cinéma vont être déçus. En effet, l’adorable créature et son protecteur ne feront pas de passage sur grand écran et resteront sur le petit, du moins pour le moment.

S’adressant à Variety, le créateur de la série Jon Favreau a expliqué comment lui et l’équipe qu’il dirige avec Dave Filoni planifient l’avenir de la franchise et, apparemment, une apparition sur grand écran pour Din Djarin et Grogu n’est pas dans les cartes.

Alors que Favreau n’est pas étranger aux univers interconnectés en raison de la réalisation des deux premiers films d’Iron Man (et sa présence dans le MCU en général), le cinéaste semble vouloir garder son coin de la galaxie très, très lointaine dans sa série, même s’il reconnait qu’il y a toujours moyen de croiser les médias.

« Il y a toujours une opportunité lorsque vous avez un ensemble de personnages et d’histoires avec lesquels les gens se connectent et que vous pouvez croiser les médias dans différents domaines. Marvel le fait assez efficacement. C’est juste une question de savoir où notre temps doit être passé et quel est l’appétit du public. Avec toutes ces histoires que nous racontons, c’est définitivement un travail à plein temps de continuer avec ce que nous faisons maintenant. La télévision a un rythme et un emploi du temps très différents de ceux du cinéma. »

Pour le moment, Din Djarin et Grogu sont très bien sur le petit écran et ils reviendront dès le mois prochain pour la saison 3. Pour l’occasion, un nouveau concept art publié par Empire Magazine, montre Grogu jouer avec ce qui semble être l’équivalent des crabes de la galaxie Star Wars. Va-t-il tenter de les manger ?!

La troisième saison de The Mandalorian promet un retour à Mandalore. Din Djarin doit se rendre sur la planète natale des Mandaloriens afin de demander pardon après avoir retiré son casque lors du dernier épisode de la deuxième saison. Alors que Djarin essaie de réparer ses erreurs, il doit faire attention à la menace imminente de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) qui se cache dans l’ombre.

The Mandalorian revient sur Disney+ le 1er mars.

Source : Variety, Empire / Crédit ©DR