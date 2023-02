The Flash le Film : Flash, Supergirl et Batman en affiches solos

Flash, Supergirl et Batman se dévoilent en affiches solos pour le film The Flash.

Après la bande-annonce dévoilée durant le Superbowl, des affiches pour 3 des personnages du film The Flash ont été révélées en parallèle par Warner Bros. La bande-annonce a donné un premier aperçu d’Ezra Miller dans son film solo ; a révélé les débuts de Sasha Calle dans le rôle de Supergirl ; et à montrer le retour de Michael Keaton dans son costume de Batman qu’il n’a pas porté depuis plus de 30 ans.

Les trois affiches mises en ligne dévoilent ces trois personnages sur des fonds assez sombres, donnant des aperçus de leurs costumes.

Alors que les fans de DC ont eu des indices sur ce que l’histoire multivers épique de The Flash impliquerait, la bande-annonce et le synopsis officiel de l’intrigue ont confirmé les fortes influences de Flashpoint.

Le film verra Barry faire face aux conséquences d’avoir tenté de sauver sa mère de la mort dans le passé, ce qui détruit complètement la chronologie. Cela signifie que le général Zod (Michael Shannon) n’a jamais été vaincu dans Man of Steel, que les méta-humains n’existent pas et que Superman a été remplacé par Supergirl. Le Batman de Keaton aidera Barry à rectifier son erreur, dont le Batman de Ben Affleck avait pourtant prévenu Barry de ne pas commettre.

Réalisé Andy Muschietti, The Flash sortira en salles en France le 14 juin 2023.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros