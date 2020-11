WandaVision : Enfin une date de diffusion en 2021

Disney+ dévoile enfin une date de diffusion pour la série WandaVision et ce sera en 2021.

Marquez vos calendriers ! WandaVision a enfin une date de diffusion et ce ne sera finalement pas pour la fin 2020, mais pour début de l’année 2021. En effet, Disney+ annonce que la série sera disponible à partir du 15 janvier 2021, soit quelques semaines après ce qui était originalement prévu.

A new era arrives. @MarvelStudios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MiENOoSBK0

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2020