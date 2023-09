Simetierre 2 : Une bande annonce terrifiante pour le prequel du roman de Stephen King

Découvrez la bande annonce du prequel du film adapté du roman de Stephen King : Simetierre 2 : Aux Origines Du Mal

Nouvelle adaptation d’un chef d’œuvre de Stephen King, Paramount + dévoile la bande annonce du prequel de Simetierre quatre ans après le film sorti en salles, ainsi que son affiche.

Validé par Stephen King, Simetierre 2 : Aux Origines Du Mal aura pour star David Duchovny, le sempiternel Mulder de X-Files pour toute une génération.

Le film revient sur l’intrigue mythique du best-seller éponyme de Stephen King, pour explorer les origines de la mort dans la petite ville de Ludlow dans le Maine. Il est basé sur un chapitre inédit de Simetierre, signé par le maitre de l’horreur.

L’intrigue de Simetierre 2 : Aux Origines Du Mal se déroule en 1969, le jeune Jud Crandall rêve de quitter sa ville natale de Ludlow, dans le Maine. Il découvre de sinistres secrets enfouis et se trouve forcé d’affronter une sombre histoire de famille qui le maintiendra à jamais lié à Ludlow. En s’unissant, Jud et ses amis d’enfance doivent combattre un mal ancien qui s’est emparé de Ludlow depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage.

Au castong du film on retrouvera Jackson White (Tell Me Lies, Mrs. Fletcher), Forrest Goodluck (Lawmen: Bass Reeves, The Revenant), Jack Mulhern (The Boys in the Boat, Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher, Gangs of New York), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs, The Gifted), Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country, Long Slow Exhale), Pam Grier (Cinnamon, Jackie Brown) et David Duchovny (Bucky F*cking Dent, Californication).

Simetierre 2 : Aux Origines Du Mal sera disponible le samedi 7 octobre en France. La bande-annonce du film d’horreur est à voir si dessous.

Simetierre 2 : Aux Origines Du Mal – Bande annonce

Crédit photos : ©Paramount