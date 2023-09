Sex Education saison 4 : Bande-annonce de la saison finale

Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la saison finale de Sex Education, qui arrive la semaine prochaine sur la plateforme.

A un peu plus d’une semaine du retour de Sex Education, Netflix dévoile enfin une bande-annonce pour la quatrième et dernière saison de la série provocatrice. En effet, la série revient le 21 septembre.

Les nouveaux épisodes vont au-delà de suivre vos élèves préférés au Lycée de Moordale, avec le sexologue accidentel Otis Milburn (Asa Butterfield) et son meilleur ami Eric Effiong (Ncuti Gatwa) qui entament un nouveau chapitre dans une nouvelle école.

La bande-annonce laisse entendre que toutes les questions sur l’état des relations personnelles de chacun trouveront une réponse. On découvre notamment qu’Otis et Maeve (Emma Mackey) naviguent leur relation à distance et tentent de maintenir leur vie sexuelle vivante par SMS. Otis semble aussi un peu perdu voyant tout le monde autour de lui vivre de nouvelles aventures, il a l’impression d’être laissé pour compte.

La mère d’Otis, Jean (Gillian Anderson), est désormais mère célibataire de son nouveau-né puisqu’on découvre que le père d’Ola n’est pas le père biologique du bébé. Elle a du mal a trouvé un équilibre entre sa carrière, son bébé et son autre enfant qui même s’il est grand, a toujours besoin d’elle. La bande-annonce montre aussi un aperçu de la star de Schitt’s Creek, Dan Levy en tant que tuteur de Maeve en Amérique.

Et bien évidemment, le reste des images révèle que les élèves continuent leurs explorations et exploits sexuels dans cette saison finale.

De retour pour la saison 4 aux côtés de Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie et Samantha Spiro.

En février dernier, Emma Mackey, a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour une saison 5 si la série était renouvelée. De plus, Ncuti Gatwa, qui est désormais le personnage principal de Doctor Who avait laissé entendre que ce sera aussi sa dernière saison en tant qu’Eric.

En amont de la saison 4, plusieurs acteurs ont quitté la série, y compris Rakhee Thakrar (Emily), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) et Simone Ashley (Olivia).

Sex Education revient le 21 septembre sur Netflix.

Sex Education saison 4 – Bande-annonce VF

Sex Education saison 4 – Bande-annonce VO