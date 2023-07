The Witcher saison 3 Vol 2 : Bande-annonce des derniers épisodes avec Henry Cavill

Bande-annonce des derniers épisodes de The Witcher avec Henry Cavill dans le rôle principal.

La saison 3 de The Witcher marque la fin d’Henry Cavill dans le rôle principal de Geralt. Netflix a publié la première bande-annonce de The Witcher saison 3 Vol. 2, qui comprend les trois derniers épisodes de la série actuelle.

La vidéo se termine avec Geralt (Cavill) dans les affres de la bataille lorsque son adversaire brise son épée en morceaux. Le trailer se termine sur une image du personnage flottant dans des eaux sombres. « Pas de retour en arrière, » dit-il.

L’acteur de Hunger Games, Liam Hemsworth, reprendra le rôle de Geralt à partir de la saison 4 de The Witcher, et les fans se posent des questions sur la façon dont cette transition se déroulera du point de vue de l’histoire. L’interprète va-t-il simplement échanger sans trop d’explications ? Ou l’histoire elle-même abordera-t-elle le fait qu’il y a une personne entièrement différente dans la peau de Geralt ?

Il est possible que le second choix soit la réponse : « Nous avons un très, très bon plan pour présenter notre nouveau Geralt et notre nouvelle vision de Geralt avec Liam, » a confé le producteur exécutif Tomek Baginski. « Je ne vais pas approfondir ces idées parce que ce sera un énorme spoiler, [mais] c’est aussi très, très proche des méta-idées qui sont profondément ancrées dans les livres, en particulier dans le livre cinq » a-t-il ajouté : « C’est très fidèle à la tradition. »

Le second volume de la saison 3 de The Witcher sera disponible sur Netflix le 27 juillet prochain.

The Witcher saison 3 Vol. 2 – Bande-annonce 2