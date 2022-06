Charlize Theron se confie sur The Boys et Doctor Strange 2

Charlize Theron se confie sur ses apparitions dans la saison 3 de The Boys et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Les fans de super-héros ont récemment eu la surprise de voir Charlize Theron pointer son nez dans deux projets très différents. Le premier est Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans une scène post-générique qui met son personnage en place pour des apparitions futures dans le MCU. Le second, est une scène dans The Boys, une série satirique du monde des super-héros.

Selon The Hollywood Reporter, Theron a participé à une session de questions-réponses à Universal Studios où elle organisait la deuxième fête annuelle au profit du Charlize Theron Africa Outreach Project. Compte tenu de son passage récent dans le monde des super-héros, l’actrice a été interrogée sur ses récents camées.

Avec The Boys, Theron admet qu’elle n’a pas encore regardé son épisode pour l’instant parce qu’elle est trop occupée, mais dit être une grande fan de la série et qu’elle était heureuse de s’impliquer. Comme l’a expliqué Theron, c’est son amitié avec Seth Rogen, producteur exécutif de The Boys, qui a conduit à son apparition.

« Non, ne spoilez pas, je ne l’ai pas vu. Je l’ai vu dans la presse mais, non, je ne l’ai pas vu moi-même parce que je travaille en ce moment. Mais j’adore la série. J’aime Seth Rogen et j’aime toute l’équipe à Point Grey. Nous avons évidemment fait Long Shot [Seduis-moi si tu peux ! en VF] ensemble et nous sommes tous devenus rapidement amis. Vous savez, on fait attention les uns aux autres mais finalement, s’il m’appelait et que c’était une série de merde, je ne le ferais pas. Mais il ne fait pas de choses merdiques. C’était vraiment amusant d’aller faire ça. »

Theron dit également que ce n’était rien de plus qu’un « timing étrange » que les caméos soient arrivés si proche l’un de l’autre, car les choses n’étaient pas planifiées de cette façon. Elle a vu Doctor Strange 2 et a noté à quel point cela ne la dérangeait pas de faire des caméos car ils sont rapides à tourner et cela lui laisse plus de temps à la maison.

« Quand Kevin [Feige] m’a demandé de rejoindre le monde de Doctor Strange, je ne savais même pas quand j’allais tourner ça à l’époque. Les [rôles] étaient si éloignés que j’ai presque oublié… J’ai des enfants à élever. Mais en toute transparence, je l’ai partagé avec eux et ils étaient tellement contents que les gens s’intéressent à ce monde, qu’il soit satirique ou non. Je ne sais pas pourquoi ces deux [univers] super-héros ne peuvent pas vivre dans le même monde. »

Charlize Theron travaille actuellement sur la suite de The Old Guard. Victoria Mahoney réalise le film qui verra l’arrivée de Henry Golding (Crazy Rich Asians) et Uma Thurman (Kill Bill).

Source : THR / Crédit ©Amazon