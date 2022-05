Doctor Strange 2 : [Spoiler] de la scène post-générique présente son personnage MCU (photos)

L’une des nouvelles stars venues dans le MCU tease son personnage Marvel, vu dans Doctor Strange 2, sur les réseaux sociaux. Attention spoilers.

Le MCU a un nouveau personnage et il a le visage de Charlize Theron. En effet, l’actrice oscarisée est la nouvelle venue dans l’univers cinématique de Marvel et elle a officiellement fait ses débuts dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Theron, qui est apparue dans une scène post-générique du film, a posté deux photos de son personnage Clea sur son compte Instagram. Sur la première photo, elle est en gros plan, montrant ainsi le maquillage de son personnage et sur la seconde, elle se trouve aux côtés de Benedict Cumberbatch.

Dans une interview au podcast Hero Nation de Deadline, le scénariste Michael Waldron a parlé du personnage et de l’actrice : « Tout d’abord – Charlize Theron, putain de merde ! » dit-il avec enthousiasme. « Nous avons toujours su que nous voulions présenter Clea, qui dans les comics est, on pourrait dire, le grand amour de Doctor Strange mais à bien des égards, elle est vraiment da formidable égale en tant que sorcière elle-même. Son histoire est fascinante; c’est la nièce de Dormammu, la tête flottante géante du premier film. »

Il a ajouté : « [Doctor Strange et Clea] ont beaucoup de grandes aventures dans les comics, et nous savions que nous voulions la présenter. Mais c’était comme si nous devions fermer le livre, dans une certaine mesure, sur son histoire d’amour avec Christine Palmer – le personnage de Rachel McAdams – et donc Doctor Strange entend cette sagesse de Christine pour faire face à ses peurs et être ouvert à l’idée d’aimer quelqu’un. Et puis arrive Clea, et je suppose que nous verrons ce qui se passera ensuite entre eux deux. »

On attend désormais de voir ce que Marvel réserve à Charlize Theron et son personnage Clea dans la suite du MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement en salles.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/DR