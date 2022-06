The Boys saison 3 : Gros caméo surprise dans le premier épisode ! (Spoilers)

Découvrez qui fait une apparition surprise dans le premier épisode de la saison 3 de The Boys. Spoilers.

La saison 3 de The Boys a démarré aujourd’hui, 3 juin, avec trois premiers épisodes mis en ligne sur Amazon Prime Video. Et quelle ne fut pas la surprise des fans quand ils ont vu apparaitre à l’écran Charlize Theron dans le rôle de …Stormfront !

En effet, l’épisode démarre sur la première du film produit par Vought, qui revient sur les événements de la saison passée avec la femme nazie. Si les super-héros jouent leurs propres rôles dans le film, c’est Charlize Theron qui incarne la cruelle nazie. Aya Cash a ainsi été « remplacée » par l’actrice oscarisée puisque la vraie Stromfront est complètement défigurée et démembrée dans la série. (Oh, et Cash a menti, elle est bien présente dans la saison, mais dans un sale état !)

Charlize Theron est clairement en train d’avoir son moment dans les projets de super-héros. Elle a été aperçue dans une scène post-générique de Doctor Strange 2 où elle incarne Clea, mettant clairement en place son avenir dans le MCU et fait ici une apparition brève mais très remarquée dans The Boys.

Cette saison dans The Boys, on trouve Lauren Holden (The Walking Dead) qui sera Crimson Countess ; Nick Wechsler (Revenge) qui incarnera Blue Hawk, tandis que Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime: The Menendez Murders) et Sean Patrick Flannery (Dexter) joueront respectivement Supersonic et Gunpowder.

De plus, Kristin Booth (Orphan Black) et Jack Doolan (Marcella) incarneront les super-héros frères et sœurs Tessa et Tommy, alias les TNT Twins. Et bien sûr, Jensen Ackles (Supernatural) jouera un rôle important en tant que tout premier super-héros, Soldier Boy.

Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série.

The Boys, c’est le vendredi sur Prime Video.

Crédit ©Amazon