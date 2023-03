La petite sirène : Trailer musical et coloré pour le live action avec Halle Bailey

Découvrez la première bande annonce longue en VO et VF pour La petite Sirène en Live Action

C’est l‘un des dessins animés de Disney les plus aimés de toute une génération. Il se dévoile aujourd’hui aevc une première bande annonce longue, pour sa version en live Action : La petite sirène.

Alors que l’annonce de l’actrice Hally Bailey pour reprendre le rôle d’Ariel avait créé la polémique pour sa couleur de peau, voici que le film live La petite sirène se dévoile dans une bande annonce explicite, qui nous montre comment la princesse du fond des océans sauve son prince, et son aspiration à devenir humaine.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’on y découvre Melissa McCarthy en Ursula démente, ainsi qu’Ariel en humaine, avec quelques images des diverses musiques chantées dans le film, ainsi que son père Triton qui tente de la dissuader d’aller se mêler aux humains.

Une bande annonce haute en couleur qui se démarque pour ses effets spéciaux très réalistes notamment dans les décors de fond de mer.

En attendant de voir comment cette bande annonce sera reçue par le public, notamment la génération fan de la petite sirène, elle est à découvrir ci-dessous.

Réalisé par Rob Marshall et produit par Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John deluca, on retrouve au casting de la Petite Sirène, Halle Bailey dans le rôle d’Ariel ; Jonah Hauer-King (World on Fire) dans celui du prince Eric; Daveed Diggs prête sa voix au crabe Sébastien dans la version originale, Javier Bardem y incarne le roi Triton et Melissa McCarthy sera la méchante Reine Ursula.

Le film arrivera en salle en France le 24 mai prochain.

La petite Sirène : Bande Annonce VF et VO



crédit photos : ©Disney