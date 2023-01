Ant-Man et la Guêpe Quantumania : « Un film de guerre de SF épique » selon le producteur

Le producteur de Ant-Man et la Guêpe Quantumania explique que c’est « un film de guerre de science-fiction épique. »

Apparemment, Ant-Man et la Guêpe Quantumania va s’aventurer dans un genre un peu différent par rapport aux autres films du MCU. En effet, Ant-Man 3 devrait être le plus grand film de la trilogie Ant-Man à ce jour grâce à son exploration du royaume quantique, qui comportera également les vrais débuts de Kang le Conquérant joué par Jonathan Majors.

Et alors que le film se rapproche de ses débuts le mois prochain, Marvel est sur le point de le classer dans un genre comme il l’a fait avec le reste de ses films de la saga Infinity et de la Saga Multivers.

Dans un communiqué officiel, le producteur Stephen Broussard a partagé les genres auxquels Ant-Man 3 appartient : « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est beaucoup de choses. C’est une aventure familiale avant tout. C’est l’histoire d’une famille de super-héros entraînée dans une aventure au sein du royaume quantique, et à l’intérieur de celle-ci, cela devient un film de guerre de science-fiction épique et une histoire de passage à l’âge adulte. C’est beaucoup de choses différentes enveloppées dans un seul film. »

Évidemment, ce n’est pas la première fois que le MCU a un film de guerre (quelques films ont le mot « War » dans leurs titres) mais c’est la première fois que cela est mêlé à de la science-fiction à ce niveau alors que beaucoup de fans s’attendaient à ce que la franchise continue son ton plus comique.

Le réalisateur Peyton Reed a également évoqué les valeurs familiales dans ce film, confirmant que Cassie Lang a maintenant 18 ans et que sa relation avec son père reste « une partie cruciale des films Ant-Man ».

« La fille de Scott, Cassie Lang, a maintenant 18 ans, et la relation entre Scott et Cassie a toujours été un élément crucial des films Ant-Man. Sa plus grande motivation dans la vie est d’être un bon père pour sa fille, mais les événements l’ont empêché de passer du temps avec elle, » confie le réalisateur.

« Dans ce film, Scott se débat un peu parce qu’il voit toujours Cassie comme une enfant, mais elle est maintenant une jeune adulte. Et c’est une idéaliste. Elle a ses propres idées sur la façon de mener sa vie, ce qui crée une très grande tension dramatique et comique. »

La famille reste ainsi au cœur de la franchise, c’est un élément crucial mais il se trouve au milieu de cette guerre SF dans laquelle Kang va tenter de régner sur le Multivers.

Le film verra le couple de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reprendre leurs rôles d’Ant-Man et de la Guêpe. Ils sont rejoints par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, qui reviennent en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, la fille de Scott qui a désormais 18 ans, tandis que Jonathan Majors revient dans le MCU en tant que Kang le Conquérant. Bill Murray est également présent dans le film comme le montre la bande-annonce.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et La Guêpe Quantumania sort le 15 février en France.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel