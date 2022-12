Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Un film “épique” à l’image d’un « gros film Avengers »

Le réalisateur de Ant-Man et la Guêpe Quantumania promet un spectacle “épique” à l’image d’un gros film Avengers.

Ant-Man en assez d’être négligé et selon Peyton Reed, le réalisateur de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sa franchise va revenir plus grande et plus forte que jamais. Le prochain film de Marvel inaugure la phase 5 du MCU, ce qui permettra à Ant-Man (Paul Rudd) d’avoir un plus grand impact sur la franchise Marvel.

« Les gens se sont dit : « Oh, ce sont de petits amuses-bouches amusants après un gigantesque film Avengers » », a déclaré Reed à Entertainment Weekly à propos des deux précédents films Ant-Man. « Pour ce troisième, j’ai dit : « Je ne veux plus être un amuse-bouche. Je veux être le grand film « Avengers ». Nous voulions aller dans une direction différente et créer un film épique où l’essentiel se déroule dans le royaume quantique. »

Aux côtés de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas reprennent leurs rôles respectifs. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que fille de Rudd. Bill Murray est également sur le point de jouer un rôle « crucial ».

Quantumania introduira également une nouvelle ère, celle de Kang le Conquérant, le nouveau grand méchant à abattre. Jonathan Majors joue le méchant qui change de forme après être apparu comme un variant du personnage dans la série Disney + Loki.

« J’ai grandi comme un vrai nerd de comics Marvel, et il y a une poignée d’antagonistes dans l’univers de la bande dessinée Marvel qui sont des inconditionnels », a déclaré le réalisateur Reed. « Loki, évidemment. Docteur Doom des Quatre Fantastiques. Et Kang le Conquérant. Dans les conversations que j’aie eues avec Kevin Feige et Marvel, je voulais mettre Ant-Man et la Guêpe contre un méchant vraiment formidable dans ce film, et donc nous faisons Kang le Conquérant. Dans les comics, Kang domine le temps, c’est un voyageur temporel. »

Il a poursuivi : « Sa situation est un peu différente dans ce film, je ne vous la dévoilerai pas, mais c’est quelqu’un qui, [tandis que] nous vivons des vies très linéaires, de l’enfance à la mort, Kang n’existe pas de cette façon. Cela m’a semblé intéressant de prendre les plus petits des Avengers – dans l’esprit de certaines personnes, peut-être les Avengers les moins puissants – et de les opposer à la force la plus puissante du multivers. »

Après Quantumania, Kang occupera le devant de la scène avec Avengers: The Kang Dynasty, sous la houlette du réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Destin Daniel Cretton. Le scénariste de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Jeff Loveness, est à l’écriture du scénario. Ce film est prévu pour une sortie en mai 2025 et lancera la phase 6 du MCU.

En attendant, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera en salle à partir du 15 février 2023 en France.

