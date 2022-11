Black Panther Wakanda Forever : Que signifie la seule scène post-credits du film ? (spoiler)

Le deuxième opus consacré au héros africain Black Panther, Wakanda Forever ne proposera qu’une seule scène post-générique à son public en salle. Une scène qui a des implications pour le futur du super-héros wakandais et du MCU

Le décès de Chadwick Boseman, a laissé un véritable vide sur les écrans de Marvel, puisque l’acteur a incarné l’un de ses personnages les plus iconique de la phase 3, mais aussi un premier héros noir comme jamais vu sur les écrans avec son incarnation du Black Panther.

Si l’on sait qu’à partir de ce second Black Panter que le super-héros et protecteur de la nation Wakanda est désormais une femme, puisque l’on a tous deviné que Shuri prend la relève de son frère, la séquence post-générique visuel offre une autre perspective aux prochaines phases de Marvel.

Attention à partir de ce point cet article est ABSOLUMENT SPOILER pour toute personne n’ayant pas vu le film. Si vous lisez au-delà de ce point, le Cerveau ne peut être porté responsable.

Une séquence qui se déroule juste après la dernière scène du film, dans laquelle Shuri marque la fin du deuil de la mort de son frère par un geste et rituel symbolique.

C’est alors que Nakya lui présente son fils, Toussaint. Un petit garçon qu’elle élève seule depuis le blip et la disparition de T’challa. Ce dernier sait qui il est, qui est son père, mais aussi comment il est décédé, puisque Nakia explique à sa belle-sœur T’challa a demandé à la mère de son fils de l’élever loin de la pression du trône et du Wakanda. C’est même pour cela, préparé à la mort de T’challa, que Nakia et Toussaint ne se sont pas rendu au chevet du héros mourant, ni à ses funérailles.

Une discussion touchante, qui se conclura sur une révélation, et pas des moindres : le véritable nom de l’enfant du défunt Roi du Wakanda n’est pas réellement Toussaint. Il annoncera lui-même qu’il est T’challa, prince et fils du Roi T’challa.

Un nom qui présage peut-être le retour du Black Panther sous le nom de T’challa, puisqu’il est le seul héritier du trône si Shuri trépasse. Il est même prétendant au trône à l’âge adulte sans attendre la mort de sa tante si l’on pense aux traditions du Wakanda, comme on a pu le voir dans le premier film.

Il est assez rare qu’un film Marvel se termine sur une seule scène post-générique, mais encore plus rare qu’il se termine sur une ouverture narrative de ce style, sans introduire le prochain super-héros à venir ou un lien dans un prochain film ou une série du MCU.

Au contraire, cette scène post-credits propose une dernière note élégante vis-à-vis de l’hommage à Chadwick Boseman et son personnage iconique, en présentant sa relève. Chose d’ailleurs que plusieurs fans avaient déjà deviné à travers plusieurs théories onlines.

Black Panther Wakanda Forever est à découvrir dès ce mercredi 9 Novembre en salles.

crédit photo © Marvel