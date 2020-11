Justice League : Premier aperçu de Martian Manhunter et des plans pour un autre film

Zack Snyder dévoile un premier aperçu de Martian Manhunter pour sa version de Justice League et dit avoir des plans pour un second volet.

Zack Snyder continue de travailler sur sa version de Justice League et il continue également de teaser les fans de DC. Le réalisateur a ainsi dévoilé un premier aperçu de son Martian Manhunter dans sa version de Justice League qui sortira l’année prochaine.

Durant un appel Zoom avec The Nerd Queens, Snyder a montré J’onn J’onzz sous sa forme martienne avec son costume. L’image n’est pas très nette parce que Snyder a montre l’image sur son smartphone.

FIRST OFFICIAL LOOK AT ZACK SNYDER’S MARTIAN MANHUNTER!!!!! pic.twitter.com/9koYQScvWS — Mercury#GBTZ (@theSNYDERVERSE) November 11, 2020

Créé par l’auteur Joseph Samachson et conçu par l’artiste Joe Certa, Martian Manhunter est apparu pour la première fois en 1955 dans l’histoire « The Manhunter from Mars » dans Detective Comics # 225.

Le personnage, de son vrai nom J’onn J’onzz, est le seul membre survivant de la race martienne, qui a été téléporté par erreur sur Terre après la destruction de son peuple. Martian Manhunter possède la capacité de changer son apparence à volonté, ainsi qu’une super force, une grande vitesse, il peut aussi voler et a un don de télépathie.

Martian Manhunter est l’un des sept membres originaux de la Justice League et des rumeurs persistent depuis un certain temps selon lesquelles le général Swanwick de Man of Steel, joué par Harry Lennix, est le personnage sous sa forme humaine, ce que Zack Snyder a depuis confirmé que c’était toujours le plan.

Une autre version live-action du personnage existe dans la série Supergirl joué par David Harewood.

Durant la même interview, Snyder a confié qu’il a une histoire avec Darkseid au delà de son Cut de Justice League. Evidemment, rien n’est officiel, il n’y a pas de second film de prévu mais clairement, le cinéaste a des plans et Ray Porter est partant pour revenir dans le rôle.

Le Snyder Cut sortira sur HBO Max l’année prochaine. Pour le moment, il n’y a pas de distributeur en France.

Source : The Nerd Queens / Crédit ©Warner Bros