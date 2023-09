Deadpool 3 : Une « armée de nerds » a travaillé sur le costume de Wolverine

Le réalisateur de Deadpool 3 dit qu’une « armée de nerds » a aidé à la conception du costume de Wolverine de Hugh Jackman, fidèle aux comics.

Même si la fatigue Marvel commence grandement à se faire ressentir, certains projets restent très attendus par le public notamment Deadpool 3. La franchise portée par Ryan Reynolds fait désormais partie du MCU et les fans attendent de voir comment le « Merc with a Mouth » va intégrer cet univers, d’autant qu’il sera accompagné de Wolverine, joué à nouveau par Hugh Jackman.

Il y a peu de temps, avant la grève des acteurs, des photos de tournage ont dévoilées le nouveau costume de Wolverine, qui se trouve être très fidèle à la version des comics. Dans une interview à EW, le réalisateur Shawn Levy a confié qu’une « armée de nerds » (de manière affective) l’avait aidé à confectionner ce costume.

« Comme le reste du monde, j’ai attendu deux décennies pour voir Wolverine dans un film entier avec Deadpool, et je ne sais pas si c’est notre dernière chance de voir Wolverine à l’écran, donc je me suis assuré d’obtenir au moins une fois le bon vieux costume jaune et le bleu et que nous le ferions correctement », a déclaré Levy à EW.

Levy explique que lui et son équipe ont effectué « de multiples, multiples, multiples itérations et essayages » pour s’assurer que la combinaison était correcte. « Cela m’aide également de réaliser ce film au sein du MCU, car j’ai pu avoir accès à une armée de nerds les plus nerds disponibles pour un projet Marvel », poursuit-il.

Il dit également que lui et Reynolds « voulaient que notre film soit réel et ne ressemble pas à un ensemble de scènes filmées dans un studio », ce qui les a amenés à tourner de grandes parties du film dans des décors naturels. C’est pour cela que les photos avec Jackman ont fuité mais « Heureusement, il semble que la réaction mondiale à ces costumes ait été extrêmement positive, donc tout va bien qui finit bien, » dit-il.

D’autres rumeurs de casting pour le projet incluent le retour de Jennifer Garner dans le rôle d’Elektra – l’héroïne qu’elle a incarnée pour la dernière fois dans le spin-off de Daredevil en 2005, Elektra – ainsi que Liev Schreiber dans le rôle de Sabretooth de X-Men Origins : Wolverine.

Evidemment, Levy ne confirme rien à ce sujet : « Je préfère ne pas intervenir là-dessus, mais je dirai que les rumeurs selon lesquelles des acteurs, des chanteurs, des stars du sport seraient tous apparemment présents dans Deadpool 3 sont fabuleuses. Si tout ce que je lisais c’était Internet, j’aurais le plus grand casting jamais réuni dans l’histoire du cinéma, alors je dirai simplement que certaines de ces rumeurs sont vraies, et certaines d’entre elles ne le sont pas. »

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Emma Corrin, et Rob Delaney.

Le film est prévu pour une sortie en mai 2024.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios