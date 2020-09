Wonder Woman 1984 et Dune : Encore un changement de dates de sortie ?

Avec plusieurs marchés clés toujours fermés, Warner Bros. pourrait encore repousser la sortie de Wonder Woman 1984 et Dune pourrait aussi être affecté.

Wonder Woman 1984, qui est actuellement prévu pour une sortie le 30 septembre en France et 2 octobre aux Etats-Unis, pourrait encore être repoussé à une date ultérieure. Cela survient alors que les cinémas rouvrent largement leurs portes dans le monde et aux États-Unis, mais avec plusieurs marchés majeurs toujours indisponibles, un effet domino conduira probablement à retarder à nouveau la suite du film DC.

Selon Deadline, Warner Bros. est susceptible de reporter Wonder Woman 1984 au mois de novembre voire décembre, car les salles de cinéma de grandes villes américaines comme New York, Los Angeles et San Francisco ne sont pas encore complètement opérationnelles.

Les studios ont déjà Tenet en salles et ils ne peuvent pas se permettre de s’auto-concurrencer. Il semble que Warner Bros préfèrent laisser le temps à Tenet de vivre sa vie dans les cinémas sans tourner l’intention sur Wonder Woman 1984. Ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, ce qui est compréhensible.

Si jamais Wonder Woman 1984 sort en novembre ou décembre, cela pourrait alors repousser la sortie de Dune – dont la bande-annonce vient d’être révélée – qui laisserait à son tour Wonder Woman 1984 respirer en salles. On ne verrait alors le film qu’en 2021.

Pour l’instant, les dates de Wonder Woman 1984 et Dune restent les mêmes mais ne soyez pas surpris s’il y a du changement.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros