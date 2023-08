Spider-Man No Way Home : La trilogie de Tom Holland a toujours été censée se terminer ainsi

Le film Spider-Man: No Way Home a toujours été censé être la fin de l’histoire d’origine du MCU de Tom Holland.

Le Peter Parker incarné par Tom Holland a terminé sa trilogie au sein de l’univers cinématographique Marvel après Spider-Man: No Way Home sorti en 2021. La conclusion du film réinitialise les choses pour Peter, qui, après avoir provoqué le chaos au sein du Multivers en tentant de dissimuler son identité désormais révélée, a sacrifié ses relations avec ses proches pour faire cavalier seul en tant qu’étudiant pauvre et repartir à zéro.

Un Spider-Man anonyme, bénévole au Daily Bugle, et qui progresse de lui-même est le Spider-Man que le public connait et adore et il a été révélé que cela était le plan de Marvel depuis le début, même s’ils admettent qu’ils ont peut-être pris un long chemin pour arriver à cette destination.

Dans le livre récemment sorti Spider-Man: No Way Home – The Art of the Movie, le réalisateur Jon Watts a confirmé que c’était toujours l’intention d’amener Peter à ce point, mais ils voulaient essayer une nouvelle approche avant d’y arriver.

« Lorsque nous faisions « Homecoming », les discussions portaient toujours sur la façon dont nous faisions quelque chose que vous n’aviez jamais vu auparavant avec Peter Parker… Cela vous oriente sur plusieurs voies différentes et vous amène à faire des choses comme avoir son meilleur ami découvrir son identité, et que sa tante le découvre, puis, à la fin du dernier film, que le monde entier le découvre. »

Il ajoute : « Mais au final, vous savez, c’était agréable de pouvoir tout fusionner dans, dans son essence, la simple histoire de Spider-Man. Nous avons vraiment tous pris notre temps pour raconter le premier numéro de « Spider-Man » – cette histoire d’origine. »

Ceci ne sera pas pour autant la fin de Spider-Man dans le MCU, c’est la fin d’un chapitre. Si tout se passe comme prévu, un quatrième volet devrait voir le jour et offrir un Spider-Man plus mature, avec un costume influencé par les versions précédentes de Tobey Maguire et Andrew Garfield, comme on le voit dans No Way Home à la fin.

« C’est un costume rouge et bleu classique avec une araignée qui semble plus adulte, un peu influencée par les araignées qu’il a vues sur les costumes de Tobey [Maguire] et Andrew [Garfield]», a déclaré Ryan Meinerding, le patron du département du développement visuel de Marvel Studios.

« Maintenant, c’est un Spider-Man plus adulte. Il possède cette identité de manière forte. C’est un si gros film, et terminer sur quelque chose comme ça semble juste, on a l’impression que c’est mérité. Maintenant, nous avons un véritable Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel qui est classique. »

Spider-Man 4 en est actuellement aux tout premiers stades de développement.

