Spider-Man 3 : Le titre du film aurait été révélé

Le titre de Spider-Man 3, prochain volet de la saga avec Tom Holland, aurait fuité sur la toile.

Il est bien possible que le titre du prochain volet de Spider-Man ait fuité sur la toile. La suite de Spider-Man Far From Home, qui reprendra l’histoire après des événements révélateurs, se nommerait Spider-Man : Homesick.

Apparemment, Sony et Marvel Studios ont décidé de rester avec des titres qui contiennent le mot « Home ». « Homesick » signifie « avoir le mal du pays ». Pour le moment, cela reste une rumeur qui n’a pas été confirmée par les studios mais cette information provient de deux grosses publications américaines, Esquire et Maxim.

Les deux ont utilisé le titre Spider-Man Homesick pour faire révérence au film. Etant donné leur réputation, il est bien possible que les magazines soient bien renseigné et que le titre soit correct, mais tant que Disney et Marvel ne confirme l’information, on la prendra avec des pincettes.

Supposer que Homesick est en effet ce sur quoi le réalisateur Jon Watts et le studio ont décidé, qu’est-ce que cela pourrait signifier pour la prochaine aventure de Peter Parker ? Ce que nous savons avec certitude, c’est que Mysterio et J. Jonah Jameson ont exposé l’identité secrète de Spider-Man au monde entier dans la scène post-générique de Far From Home, mettant fin au film sur un cliffhanger massif.

Peter a également été accusé de la mort de Mysterio dans le processus, cela signifie qu’il pourrait être bien en fuite. Si tel était le cas, on imagine que le jeune héros aurait en effet « le mal du pays », ne pouvant pas rentrer chez lui.

Pour le moment, cela n’est que pure spéculation, on ne sait rien du film. Ce qu’on sait, c’est que Jon Watts est de retour à la réalisation et que Tom Holland reprendra son rôle. Zendaya (MJ) et Marsa Tomei (Tante May) devraient également revenir. Il est aussi possible que J.K. Simmons revienne dans le rôle du journaliste sans pitié J. Jonah Jameson.

Le film aurait dû commencer son tournage cet été mais avec le chamboulement qu’à provoquer la pandémie de coronavirus, les plans ont changé. Holland tourne actuellement Uncharted et devrait enchaîner avec Spider-Man 3.

Spider-Man 3 (Spider-Man Homesick ?) sera dans les salles en décembre 2021.

