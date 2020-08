Dune « au même niveau que Le Seigneur des Anneaux » selon le directeur artistique

Tom Brown, le directeur artistique de Dune compare le film à la saga du Seigneur des Anneaux.

La hype autour du film Dune continue son anticipation. Le directeur artistique Tom Brown, s’est récemment exprimé sur le remake du roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune, du cinéaste de renom Denis Villeneuve.

Brown n’a pas hésité a dire tout le bien qu’il pensait du film en le comparant favorablement à peut-être la série de films fantastiques la plus influente de tous les temps : Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et ce n’est pas la première fois que cette comparaison est faite.

« Je pense que ce que fait Denis Villeneuve, c’est ce qu’on appelle une version phare de cette histoire. Je ne pense pas qu’il sera dépassé, pour être parfaitement honnête. Son ampleur va être intimidante. Mais je pense que ça va être extrêmement spécial. J’ai entendu dans le journal l’autre jour qu’ils s’attendaient le nouveau «Seigneur des anneaux», et je le crois fermement. Je pense que ça va être au même niveau avec ce genre de films, vraiment. »

C’est un très beau moyen de teaser le film et d’attiser la curiosité du public. Cette comparaison avec Le Seigneur des Anneaux est intéressante parce que c’est clairement une saga qui a marqué son temps et qui n’a pas vraiment eu d’équivalent depuis.

Il est aussi intéressant de souligner qu’avant le tournage, Denis Villeneuve voyait son film plus comme un « Star Wars pour adulte. » On attend de voir où se trouve Dune sur ce spectrum entre Star Wars et Le Seigneur des Anneaux.

Une bande-annonce pour le film ne devrait pas tarder à tomber, on aura ainsi enfin une idée de ce à quoi ressemble le film.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : IndieWire / Crédit ©Warner Bros