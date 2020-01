Dune : Le film est comparé au Seigneur des Anneaux et à Star Wars

L’écrivain Brian Clement partage sa réaction après avoir vu des images du film Dune de Denis Villeneuve.

Le remake de Dune est l’un des films les plus attendus de l’année. Le réalisateur Denis Villeneuve a la pression mais apparemment, si on en croit l’écrivain Brian Clement, il a fait du bon travail.

Clement a fait partie d’un groupe de privilégiés qui ont eu la chance de voir les premières images du film. Dans une série de tweets, l’écrivant n’a eu que des choses positives à dire sur le film. Evidemment, le long métrage est loin d’être terminé, mais ce qu’il a vu semble être prometteur. Il décrit les images comme « épiques » et parle d’une photographie « magnifique ».

Selon Clement, le travail de Villeneuve est comparable au Seigneur des Anneaux ou encore à la trilogie originale de Star Wars en terme de renouveau.

Il écrit : « Pour revenir à mon opinion sur le nouveau Dune, basé uniquement sur les images que j’ai vues (car les gens sont curieux), je pense que cela épatera les gens comme LOTR l’a fait il y a 20 ans, comme Star Wars il y a 40 ans. Ce n’est pas Jodorowsky ou Lynch, mais peut-être que Villeneuve a filmé l’inflilmable. »

Clement a également écrit que « beaucoup de gens auront la chair de poule / les larmes quand ils verront ce film » et que les images mettaient en scène « un réalisme crasseux mélangé à une imagerie de rêve ».

S’il y a une chose que Blade Runner 2049 nous a appris, c’est que Villeneuve sait comment rendre ses mondes de science-fiction futuristes superbes.

Oscar Issac a récemment qualifié le film de d’effrayant, brutal et choquant.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©DR