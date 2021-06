Resident Evil : Netflix annonce le casting de la série live-action

Netflix dévoile le casting de la série live-action Resident Evil avec notamment Lance Riddick et Ella Balinska.

Netflix a profité de son événement Geeked Week pour dévoiler le casting complet de leur prochaine adaptation en série live-action de la franchise de jeux vidéo d’horreur Resident Evil, supervisée par Andrew Dabb (Supernatural).

Le casting complet comprend ainsi Ella Balinska (Charlie’s Angels 2019), Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Paola Nuñez et Lance Reddick (John Wick). Ce denier incarnera le Dr Albert Wesker, capitaine de l’équipe des S.T.A.R.S.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

La série Netflix racontera sa nouvelle histoire à travers deux chronologies. Dans la première, les sœurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et manufacturée, imposée à elles alors que l’adolescence bat son plein. Mais plus elles y passent de temps, plus elles réalisent que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.

La deuxième timeline, plus d’une décennie dans le futur, voit moins de 15 millions de personnes sur Terre. Et plus de 6 milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui âgée de 30 ans, lutte pour survivre dans ce nouveau monde, tandis que les secrets de son passé – sur sa sœur, son père et elle-même – continuent de la hanter.

Andrew Dabb sera scénariste, showrunner et producteur exécutif aux côtés de Robert Kulzer et Oliver Berben et Mary Leah Sutton de Constantin Film. Bronwen Hughes (The Walking Dead) sera également à la production et réalisera les deux premiers épisodes.

Source : Variety / Crédit ©Netflix