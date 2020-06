Game of Thrones : Kit Harrington trouve la fin logique pour Jon Snow

Kit Harrington s’est à nouveau exprimé sur la fin de Game of Thrones saison 8. Ce derniers défend toujours la vision des showrunner de la série pour son personnage.

C’était l’une des séries les plus plébiscitée de cette décennie. Une série qui s’est terminée il y a un an, avec une dernière saison, sa huitième, qui n’a pas malheureusement pas fait l’unanimité auprès de ses spectateurs et de la critique : Game of Thrones. Une saison 8 jugée pour beaucoup comme étant loin des beaux jours de la série, ainsi que de la qualité de cette dernière, donnant naissance à un véritable culte populaire.

Si les équipes de Game of Thrones ont largement défendu la saison 8 pour la plupart – avec quelques voix dissonantes malgré tout – l’auteur de la saga dont elle est adaptée, George R.R. Martin avait lui-même émis des réserves concernant sa conclusion, peut-être un peu trop hâtive, voire bâclée comme le disent certains.

Pourtant l’interprète de l’un des héros de la série, Kit Harrington, a toujours été très vocal sur sa satisfaction concernant la conclusion de l’une des sagas les plus épiques de la télévision.

Il a à nouveau défendu les choix narratifs des showrunners de la série pour la conclure, notamment dans le final, avec un trône détruit et un Roi élu par vote des élites : le premier étant, à la fin de la série : Bran. Une fin majoritairement victorieuse pour les Starks.

A l’occasion d’une discussion twitter avec l’utilisateur @Purple-Dwagon autour Game of Thrones , l’acteur phare du culte télévisuel de la décennie est revenu sur la fin de la série et le torrent de critique négative à son égard, et notamment sa fin. Une fin qu’il trouve très logique pour son personnage.

Kit Harington on Jon Snow’s ending in #GameOfThrones “I could go on about this for hours” pic.twitter.com/B55kOg6HJj — EᗰIᒪIᗩ ᑕᒪᗩᖇKE | (@purple_dwagon) May 26, 2020

« Certaines personnes me disent souvent qu’ils auraient aimé me voir sur le trône. Ou Dany. Je ne suis pas d’accord. La place de Jon Snow a toujours été dans le Nord. » explique celui qui a incarné Jon Snow pendant près de 10 ans.

L’interprète de Jon s’explique : « Il est comme Ned Stark. Quand Ned s’est rendu dans le Sud, il était en danger. Tormund lui a même dit qu’il avait le Nord en lui. Et c’est vrai. Sa place était au Nord du Mur. »

Pour Harrington, la fin imaginée par David Bennioff et Dan Weiss est la conclusion logique pour ce personnage qui a majoritairement subit son destin tout en le combattant. Il avoue que cette fin lui convenait puisque Jon était un personnage « très lourd. Il avait beaucoup sur la conscience – il portait un poids très lourd. Et avec cette fin au-delà du Mur j’ai pu lui apporter un peu de lumière ». La conclusion dont il avait besoin après tout ce qu’il avait enduré pour la série, selon celui qui lui a prêté ses traits.

Pour rappel, dans le final de Game of Thrones, Jon Snow – tiraillé par le massacre de Port Réal par Daenerys, et sous les conseils de Tyrion – assassine son amante dans la salle du Trône. Après avoir été prisonniers des Unsullied, ce dernier est condamné à servir la garde de nuit. On le voit dans la séquence finale de la série conduire les Sauvageons au-delà du Mur.

Cela dit, à l’occasion de cette discussion sur Twitter, l’acteur a avoué ne pas avoir encore visionné la saison finale de la série, fait rare comparé à ses confrères de la série.

