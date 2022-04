Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 6 affiches-personnages et nouveau spot TV

Découvrez de nouvelles affiches pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness ainsi qu’un nouveau spot TV.

A trois semaines de la sortie du film, Marvel Studios dévoilent 6 nouvelles affiches pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, chacune centrée sur un personnage. On trouve ainsi les portraits de Stephen Strange, Mordo, Wong, Dr Christine Palmer, America Chavez et Wanda Maximoff. On notera que certains d’entre eux ont un oeil caché (ou partiellement caché) par les éclairs rouges et d’autres ont les yeux dégagés. Est-ce que cela a une signification ?

En plus de ces affiches, un nouveau spot TV, similaire au précédent, avec notamment la présence des fils de Wanda Billy et Tommy, a été posté par Marvel France. Il se centre en grande partie sur un rêve/cauchemar récurrent des personnages et est un peu plus long que le spot précédent.

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film est réalisé par Sam Raimi, et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont les producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Spot Rêve – VOST