Justice League : Comment la mauvaise expérience Batman a changé Ben Affleck

Ben Affleck était misérable pendant le tournage de Justice League et c’est après une conversation avec Matt Damon qu’il a décidé de ne plus jouer Batman.

Ce n’est pas un secret, l’expérience de filmer Justice League n’a pas été la meilleure pour les acteurs. Ben Affleck a toujours été plutôt ouvert sur le fait qu’il n’avait pas du tout une bonne expérience du tournage du film crossover de super-héros. Comme il le détaille dans une nouvelle conversation avec son ami de longue date Matt Damon pour Entertainment Weekly, il ne blâme personne en particulier, mais ce qu’il savait, c’est qu’il n’était pas heureux.

« J’ai eu une expérience vraiment mauvaise autour de Justice League pour de nombreuses raisons différentes. Je ne blâme personne, il s’est passé beaucoup de choses. Mais en réalité, je n’étais pas heureux. Je n’aimais pas être là. Je ne pensais pas que c’était intéressant. Et puis des choses vraiment horribles, des choses horribles se sont produites. Mais, c’est à ce moment-là que je me suis dit, je ne vais plus faire ça. »

Le tournage de Justice League a été semé d’embûches, notamment le changement de réalisateur à mi-parcours de la production. En raison d’une tragédie familiale, Zack Snyder a brusquement quitté le film, ce qui a conduit Joss Whedon à devenir le réalisateur et apparemment, il a créé un environnement toxique. À l’époque, Affleck se souvient avoir parlé à Damon de la situation qui a conduit à une révélation. C’est à travers cette conversation qu’Affleck s’est rendu compte qu’il ne voulait poursuivre que des projets qui le rendaient heureux.

« En fait, je t’en ai parlé et tu as été la principale influence sur cette décision, » dit-il a son ami Matt Damon. « Je veux faire des choses qui m’apporteraient de la joie. Ensuite, nous avons fait Le Dernier Duel et je me suis amusé tous les jours sur ce film. Je n’étais pas la star, je n’étais pas sympathique. J’étais un méchant. Je n’étais pas tout ce que je pensais censé être quand j’ai commencé et pourtant c’était une expérience merveilleuse. »

Il ajoute : « Et c’était toutes ces choses que je ne poursuivais pas… Ma seule chose est que maintenant je vis dans la peur à chaque fois que je fais un autre film, je me dis, est-ce que je ressens toujours ça, suis-je toujours bien ? J’ai peur que ça s’en aille, tu sais ? Parce que c’est insaisissable. Mais je suis heureux maintenant. Je le ressens maintenant. Et je pense que je me suis amélioré. Je pense que les gens s’améliorent généralement avec l’âge et l’expérience. »

Si l’expérience de Justice League fut un désastre, Ben Affleck a repris la cap une dernière fois pour le film The Flash. Il termine sur une bonne note puisqu’il a récemment confié que le tournage de ce film était ce qu’il avait préféré faire en tant que Batman. On verra comment ça se passe lors de la sortie du film en novembre 2022.

Matt Damon et Ben Affleck sont au casting du film Le Dernier Duel réalisé par Ridley Scott, qui sera bientôt disponible en vidéo.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros