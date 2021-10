Justice League : Gal Gadot était choquée par la façon dont Joss Whedon lui parlait

Gal Gadot dit qu’elle a été « choquée » par la façon dont Joss Whedon lui a parlé sur le plateau de tournage de Justice League.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Elle, Gal Gadot a expliqué qu’elle s’est défendu sur le tournage de Justice League, où elle a affronté le réalisateur Joss Whedon après qu’il a été amené sur le film pour le terminer à la place de Zack Snyder.

« Oh, j’ai remué terre dès que c’est arrivé », a déclaré Gadot à propos de ses frictions avec Whedon, qui, selon elle, a menacé sa carrière. « Et je dois dire que les chefs de Warner Bros. s’en sont occupés. »

La star de Wonder Woman a ajouté : « J’aurais fait la même chose, je pense, si j’étais un homme. Me dirait-il ce qu’il m’a dit si j’avais été un homme ? Je ne sais pas. Nous ne le saurons jamais. Mais mon sens de la justice est très fort. J’ai été choquée par la façon dont il m’a parlé. »

L’information d’un différend entre Gadot et Whedon a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter en avril, dans un article sur les critiques publiques de l’acteur de Justice League Ray Fisher à l’encontre de Whedon et Warner Bros. Gadot a déclaré à THR dans un communiqué : « J’ai eu mes problèmes avec [Whedon] et Warner Bros. l’ont géré dans les délais. »

Un mois plus tard, l’actrice a déclaré au média israélien N12 que Whedon « a en quelque sorte menacé ma carrière et a dit que si je faisais quelque chose, il rendrait ma carrière misérable et que j’au réglé le problème à la place. »

A l’image de Wonder Woman, Gal Gadot ne se laisse pas faire et s’est défendu face aux menaces supposées de Whedon.

