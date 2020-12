Captain Marvel 2 : Ms Marvel et Monica Rambeau dans le film réalisé par Nia DaCosta

Ms Marvel dévoile ses premières images inédites et Iman Vellani et Teyonah Parris seront bien dans le film Captain Marvel qui sera réalisé par Nia DaCosta.

Les infos sur les films et séries Marvel continuent de tombées après la présentation de Disney aux investisseurs. Parmi ces infos officielles, la petite nouvelle Ms Marvel commence à se dévoiler.

Ce n’est pas un trailer à proprement parlé pour la série de Disney+ qui a été dévoilé durant la présentation, mais plus une featurette sur la série avec quelques images inédites qui montre la jeune fille entre les interviews des créateurs.

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world’s imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan.

Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020