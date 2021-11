Superman : Henry Cavill a encore envie de le jouer

Henry Cavill pense que sa version de Superman a encore des choses à raconter mais pense aussi qu’il y a de la place pour plusieurs versions du personnage.

Y a-t-il un futur pour Henry Cavill dans la peau de Superman ? Après le succès de Zack Snyder’s Justice League qui a relancé un intérêt dans le cast original de Snyder, on se demande s’il y a encore un avenir pour Cavill dans le DCEU. Si Warner Bros reste discret à ce sujet, Henry Cavill ne cache pas son envie de revenir.

« Il me reste encore beaucoup à raconter en tant que Superman, et j’adorerais [avoir] cette opportunité », a déclaré Cavill au Hollywood Reporter dans une nouvelle interview. « Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et criant après – je ne pense pas que c’était à l’origine dans le script, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait. J’ai fait des prises encore plus émotives qu’ils n’ont pas choisies ; des larmes coulaient. Il vient de tuer le dernier membre de son espèce. C’est le choix qu’il a fait à ce moment-là, et il ne le fera plus jamais, » dit-il.

Il pense avoir encore des choses à lui apporter : « Il y a une opportunité d’évolution après cela, explorer la psyché de Superman en tant qu’être semblable à un dieu profond, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.’ »

Plusieurs versions de Superman

Plus tôt cette année, Warner Bros. a embauché le scénariste Ta-Nehisi Coates pour écrire un nouveau film de Superman qui devrait mettre en vedette un acteur Noir dans le rôle du Man of Steel. Michael B. Jordan, qui a déclaré qu’il ne s’intéressait pas au rôle lui-même, produit également une série HBO Max sur Val Zod, un personnage Noir kryptonien de DC Comics.

Cavill a déclaré à THR qu’il était enthousiasmé par ces projets et qu’il ne les considérait pas comme un obstacle à son éventuel retour dans le rôle : « C’est excitant – Superman est bien plus que la couleur de sa peau », a déclaré Cavill. « Superman est un idéal. Superman est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen en cours ? »

Il pointe notamment que « Joaquin Phoenix a fait un merveilleux film Joker ; alors et si ce n’est pas lié au reste de [la franchise] ? Ils ont plusieurs histoires de Superman qui se déroulent en même temps dans les comics. »

À ce stade, Tyler Hoechlin joue toujours le rôle de Clark Kent dans la série Superman & Lois de la CW. DC n’évite plus d’avoir plusieurs versions du même personnage sur les écrans en même temps, cette époque est clairement révolue. Par exemple, The Flash a actuellement deux interprètes avec Ezra Miller au cinéma et Grant Gustin à la télé.

Et il y a aussi plusieurs versions de Batman au cinéma avec Ben Affleck (qui va bientôt prendre sa retraite) et Robert Pattinson qui arrive bientôt, mais aussi à la télé avec Titans et Batwoman qui proposent chacune leur version de Bruce Wayne incarnés respectivement par Iain Glen et Warren Christie.

On attend de voir si Henry Cavill portera à nouveau la cape de Superman. En attendant, il est la star de The Witcher qui revient le 17 décembre prochain sur Netflix pour la saison 2.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros