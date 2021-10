Val Zod : Le projet « Superman » de Michael B. Jordan trouve ses scénaristes

Darnell Metayer et Josh Peters seront à l’écriture de Val Zod, l’adaptation du projet DC produit par Michael B. Jordan pour HBO Max

Val Zod a trouvé ses scénaristes. Darnell Metayer et Josh Peters (Transformers: Rise of the Beasts) écriront l’adaptation de Val Zod, produit par Michael B. Jordan via sa société de production Outlier Society. Le projet sera diffusé sur HBO Max en collaboration avec DC Entertainment et Warner Bros. Television. Val Zod devrait être une série limitée et non un film.

Val Zod est l’histoire d’un autre Kryptonien doté de pouvoirs qui vient de la même planète condamnée que Superman. Le héros est noir et il trouve refuge sur Terre 2. Comme le Man of Steel original, il est abrité sur sa planète d’adoption, mais finalement, dans les comics, il s’oppose à un Superman ayant subi un lavage de cerveau.

Pour le moment, on ne sait pas qui jouera le personnage. Evidemment, le nom de Jordan circule pour l’incarné puisqu’il est à la production, mais rien n’est certain, il n’a pas été confirmé dans le rôle principal.

Notez que ce film est un projet séparé du Superman Noir écrit par Ta-Nehisi Coates. Une rumeur a aussi lié Michael B. Jordan à ce projet mais il a nié sa participation même s’il trouvait cela flatteur.

Jordan continue d’avoir un emploi du temps chargé en tant qu’acteur et réalisateur et cela pourrait s’avérer être un défi s’il devait jouer Val Zod. Il est sur le point de faire ses débuts en tant que réalisateur avec la prochaine suite de la saga Creed, film dans lequel il reprendra son rôle principal. Il sera aussi prochainement dans A Journal for Jordan, un film réalisé par Denzel Washington.

Source : Deadline / Crédit ©DC/DR