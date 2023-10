Gen V : Le spin-off de The Boys contient-il l’arme pour battre Le Protecteur ?

La série spin-off de The Boys, Gen V, a peut-être révélé l’arme dont Billy et sa clique a besoin pour battre Le Protecteur. Théorie.

Les premiers épisodes de Gen V ont déjà prouvé que la série est bien plus qu’un simple spin-off de The Boys. Jusqu’à présent, l’histoire de Marie Moreau (Jaz Sinclair) et de ses camarades de l’université pour super-héros Godolkin a révélé une vaste conspiration qui pourrait très bien faire s’effondrer la réputation de l’institution.

En plus de la controverse croissante à laquelle l’Université Godolkin est confrontée, certains événements pourraient avoir de grandes ramifications sur le reste de l’univers de The Boys. Cela inclut une nouvelle méthode potentielle pour vaincre et peut-être même complètement neutraliser l’entité terrifiante qu’est Le Protecteur (Antony Starr).

Dans l’épisode 2 de Gen V, en fouillant les parties interdites de l’école, André (Chance Perdomo) rencontre des hommes de mains de Vought qui viennent d’exécuter un civil. L’un des gardes l’attrape, mais avant qu’André puisse se défendre en utilisant ses pouvoirs magnétiques, le garde sort une arme surprenante.

Le garde utilise un appareil qui émet un bruit ultra-haute fréquence. Le bruit est totalement imperceptible pour les humains mais pas pour les Supers, car André souffre immédiatement du bruit de l’appareil. Le garde lui dit que tous les Supers ont une audition accrue semblable à celle des chiens, et que des sons à haute fréquence comme celui-ci sont un dispositif efficace de torture pour les individus surpuissants. André est éventuellement sauvé par Cate qui fait son numéro de manipulation mentale sur les gardes et les élèves arrivent à s’échapper.

Même si cela peut sembler un moment passager, la révélation selon laquelle chaque individu soumis au Composé V a une ouïe hypersensible est importante. Il est plus que probable que Vought ait intégré cet aspect dans le Composé V comme une sécurité au cas où leurs propriétés intellectuelles (autrement connue sous le nom de super-héros qu’ils ont créés) « pètent un câble ». Cela soulève cependant la question suivante : comment se fait-il que Vought n’ait pas utilisé cette technologie jusqu’à présent ?

L’outil pour vaincre Le Protecteur ?

Parmi les « héros » de Vought, Le Protecteur est clairement le plus dangereux et les Boys titulaires tentent depuis le début de le neutraliser. C’est une tâche quasi impossible pour Billy Butcher (Karl Urban) et sa clique qui n’ont cessé d’échouer face au pouvoir incommensurable de cette parodie de Superman. Il possède pratiquement tous les pouvoirs et caractéristiques physiques du personnage dont il fait la satire. Cela inclut une force et une vitesse surhumaines, la capacité de voler, une vision laser, une peau indestructible et bien plus encore.

La seule différence clé entre Protecteur et Clark Kent (mis à part les tendances meurtrières) est une faiblesse physique évidente. Superman a au moins la Kryptonite pour le garder sous contrôle, mais il n’y a presque rien qui empêche Protecteur de se déchaîner sur le monde entier.

Alors, comment les informations sur ouïe accrue dans Gen V sont-elles prises en compte dans une méthode de défaite potentielle pour Le Protecteur dans The Boys ? Eh bien, l’ouïe du Protecteur est unique, même par rapport aux autres Supers. Si tous les Supers ont une ouïe accrue, ils n’ont pas tous la même audition surhumaine du Protecteur. Comme Superman, il a la capacité d’entendre des bruits à de grandes distances et a donc souvent une longueur d’avance sur les Boys qui doivent surveiller le bruit qu’ils font pour éviter d’attirer l’attention du Super.

Supposons que Le Protecteur ait non seulement une ouïe accrue comme les autres Supers en plus de son pouvoir à s’étendre à des kilomètres à la ronde, cela signifie théoriquement qu’il est encore plus sensible aux fréquences aiguës que ses homologues Supers. Si Butcher et son équipe mettaient la main sur un appareil capable d’émettre une fréquence similaire, voire supérieure, ils pourraient potentiellement arrêter leur ennemi juré dans son élan, mettant éventuellement fin au règne de terreur du fasciste surpuissant.

En attendant la saison 4 de The Boys, la première saison de Gen V est diffusée chaque vendredi sur Prime Video.

Source : Collider / Crédit ©Prime Video