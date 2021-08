Lucifer saison 6 finale : Chloe et Lucifer se battent dans la bande-annonce !

Découvrez la bande-annonce pour la saison finale de Lucifer qui risque de se terminer en apocalypse.

Mais pourquoi est-ce que Lucifer et Chloe se battent-ils ? C’est bien la question qu’on se pose en regardant a bande-annonce de la saison finale de Lucifer. En effet vers la fin de la vidéo, les deux amoureux se battent, physiquement et Chloe le menace avec la lame d’Azrael, l’une des rares armes qui peut tuer Lucifer. Le combat entre Lucifer et Chloe n’est pas la chose qu’offre cette bande-annonce, on les voit aussi en version animée, ce qui promet un épisode bien amusant.

Reprenant après la guerre angélique culminante de la saison 5, les précédents épisodes de la série montraient que Lucifer se préparait à devenir Dieu – sauf que la bande-annonce révèle qu’il hésite pour une raison quelconque, ce qui nécessite encore plus de thérapie avec le Dr Linda (Rachael Harris).

Malheureusement, l’hésitation de Lucifer peut causer d’autres problèmes car il semble que le monde commence à s’effondrer sans Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, Rory, l’ange en colère joué par Brianna Hildebrand (Deadpool), arrive sur les lieux avec l’intention de détruire Lucifer.

La bande-annonce donne également un aperçu de Maze et Eve en duo de chasseuses de primes / couple de choc. Elles ont clairement trouvé leur rythme et semblent bien s’amuser. On a aussi un aperçu d’Ella et Dan est bien présent, la question reste de savoir : comment ?

Lucifer revient le 10 septembre pour sa saison ultime sur Netflix.

Lucifer saison 6 – Bande-annonce VF

Lucifer saison 6 – Bande-annonce VO