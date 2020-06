Avatar 2 : La production accusée de favoritisme en Nouvelle Zélande

La production du film Avatar 2 est accusée de « favoritisme politique » en Nouvelle Zélande.

La production d’Avatar 2 provoque quelques remous en Nouvelle-Zélande. James Cameron et son équipe ont récemment été autorisés à rentrer dans le pays et sont arrivés peu de temps après. Cameron et le reste de l’équipe sont en pleine quarantaine obligatoire de 2 semaines et pourront retourner au studio dans moins d’une semaine.

Cependant, de nombreux résidents et propriétaires néo-zélandais dans d’autres secteurs ne sont pas vraiment satisfaits de voir la production reprendre car cela semble mettre en évidence un certain « favoritisme politique ».

La Nouvelle Zélande est l’un des premiers pays à tenter de revenir à la normale depuis la pandémie de COVID-19 mais les frontières resten,t pour la majorité, fermées. Très peu de monde est autorisé à entrer dans le pays mais la production d’Avatar a eu le feu vert du gouvernement.

D’autres business du pays ont apparemment du mal à obtenir cette autorisation de reprendre le travail et accusent la production hollywoodienne de bénéficier d’un traitement de faveur. Apparemment, neuf demandes d’autorisation sur 10 sont rejetées par le gouvernement mais Avatar a réussi à en obtenir une sans problème.

La production d’Avatar est un booste pour l’économie de la Nouvelle Zélande, ce n’est donc pas très surprenant que le gouvernement les autorise à revenir, mais pour certains « Il devrait y avoir une règle pour tout le monde … Il est inacceptable que les politiciens choisissent qui peut entrer ou non dans le pays, » confie David Seymour, leader de l’ACT, parti politique d’extrême droit.

La présence de l’équipe du film dans le pays n’est objectivement pas une mauvaise chose cela pourra aider les business locaux à reprendre du poil de la bête et aider l’économie du pays.

Si tous se passe comme prévu, le tournage devrait reprendre la semaine prochaine.

Source : Stuff / Crédit ©Fox/Disney