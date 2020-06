Avatar 2 : James Cameron en isolation de 14 jours avant de reprendre le tournage

James Cameron et son équipe sont en quarantaine pour 14 jours avant de reprendre le tournage Avatar 2 en Nouvelle-Zélande.

Récemment, on a appris que le film Avatar 2 reprendrait bientôt son tournage. Le réalisateur James Cameron et le producteur Jon Landau – et 54 autres passagers – sont arrivés à Wellington en Nouvelle-Zélande le week-end passé et sont entrés en quarantaine après leur long vol de 13 heures depuis Los Angeles.

La Nouvelle-Zélande prend des mesures préventives pour éviter la propagation du virus Covid-19. Chaque passager arrivant sur le territoire doit entrer en isolation pendant 14 jours avant de pouvoir circuler dans le pays.

Cela signifie que le tournage d’Avatar 2 devrait reprendre dans environ 2 semaines, une fois que la quarantaine sera terminée.

La Nouvelle-Zélande a toujours une interdiction de voyager, mais James Cameron, Jon Landau et les membres étrangers de l’équipe ont utilisé une clause d’exemption à la frontière pour les étrangers considérés comme « d’une valeur économique significative ».

Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana, CCH Pounder, Joel David Moore, Matt Gerald, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Kate Winslet; Edie Falco et Michelle Yeoh sont au casting du fim. Les jeunes acteurs Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr et Jack Champion ont aussi rejoint la franchise.

Avatar 2 sera en salles le 18 décembre 2021 et le troisième volet sortira l’année suivante le 17 décembre 2022. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le mois de décembre 2025 pour le 4 et décembre 2027 pour le dernier film.

Source : EW / Crédit ©DR