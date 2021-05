Venom 2 Let There Be Carnage : Enfin une première bande-annonce (Affiche)

Découvrez la première-bande annonce de Venom 2 Let There Be Carnage, qui adopte un ton humoristique.

Après des mois sans nouvelle, Sony Pictures dévoile enfin la première bande-annonce du film Venom 2 Let There Be Carnage, suite du film Venom, sorti en 2018. Au vu de ces premières images, ce qui est clair dans cette suite, c’est qu’il y a plus d’humour que le premier opus. Eddie cohabite avec Venom de manière amusante, il lui fait son petit dèj, mais bien sûr, c’est désordonné.

Est-ce que ton humoristique est un bon choix pour ce film ? Ce n’est pas nécessairement ce qu’on attend de l’univers de Venom.

La bande-annonce dévoile également Woody Harrelson en Cletus Kasady alias Carnage, le méchant du film qu’on aperçoit à la fin du premier volet. « J’ai beaucoup pensé à toi Eddie, parce que toi et moi, nous sommes pareils, » dit Carnage en voix off.

Tom Hardy est accompagné au casting de Woody Harrelson, Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Stephen Graham (The Irishman, Snatch), Reid Scott et Michelle Williams qui revient en Anne Weying.

Réalisé par Andy Serkis, Venom 2 Venom Let There Be Carnage, est attendu en salles pour le 20 octobre 2021.

Venom 2 Venom Let There Be Carnage – Bande-annonce VF

Crédit ©Sony Pictures