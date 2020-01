Morbius : Vulture dans le film et connexion à Spider-Man et au MCU ? (Trailer)

Michael Keaton est dans la bande-annonce de Morbius, le film est-il connecté à Spider-Man et au MCU ?

Hier, Sony Pictures a dévoilé un trailer pour le film Morbius, son nouveau long-métrage avec un personnage Marvel au centre. Cette bande-annonce, à voir en fin d’article, est pleine de surprises et semble montrer que le film est connecté au Marvel Cinematic Universe.

En effet, ce trailer nous dit que Morbius vient « du studio qui vous a présenté Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home ». Techniquement, c’est vrai, Sony détient la franchise Spider-Man en partie et est dans son droit de l’utiliser. Ils ajoutent aussi Venom qui fait partie du « Spider-verse.

Puis à la fin du trailer, on découvre Michael Keaton. Qui joue-t-il ? Reprend-il son rôle d’Adrian Toomes alias Vulture que nous avons vu dans Homecoming ? Les deux films Spider-Man font partie intégrante du MCU, il semble ainsi que les mondes se rejoignent et que les autres films Marvel de Sony entre discrètement dans le canon du MCU.

La dernière fois que nous avons vu Adrian Toomes, il était en prison. S’est-il échappé ? Quel sera son rôle dans Morbius ? Est-ce juste un caméo ou a-t-il un rôle plus important ? Il y a beaucoup de questions à son sujet et sa présence ouvre clairement une porte vers le MCU.

Un autre indice qui montre que Morbius est connecté au MCU est la présence de Spider-Man avec un dessin sur le mur. Mais on notera qu’il ressemble plus au Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi incarné par Tobey Maguire que celui de Tom Holland dans le MCU. Sur l’image de l’homme araignée, on peut lire le mot « meurtrier » ce qui fait penser qu’on se trouve après les événements de Far From Home quand Mysterio a piégé Spidey.

Tout cela est donc très confus et se fait poser encore plus de questions sur la connexion entre les films Sony et les films de Disney/Marvel Studios. Dans quel univers se déroule vraiment Morbius ?

En attendant de savoir exactement la position de Morbius dans ces univers, la bande-annonce est assez prometteuse et dévoile un Jared Leto intrigant dans le rôle titre. On notera aussi la présence de Matt Smith dans le film. On le voit à peine une seconde, mais il est bien là. Qui joue-t-il ? Apparemment, il est Loxias Crown.

Créé en 1971 par l’auteur Roy Thomas et l’illustrateur Gil Kane, Morbius est apparu dans le premier Amazing Spider-Man qui ne fut pas écrit par Stan Lee. Le Dr Michael Morbius est un biochimiste qui va se transformer en vampire après avoir tenté de se soigner d’une rare maladie de sang.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius sort le 5 août au cinéma.

Morbius – Bande-annonce VF

Morbius – Bande-annonce VOST

Crédit ©Sony