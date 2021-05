Fox saison 2021/2022 : Prodigal Son annulée et Call Me Kat renouvelée

La chaine Fox annule la série Prodigal Son et renouvelle Call Me Kat, la série de Mayim Bialik.

Prodigal Son n’aura pas de saison 3. La série policière de la Fox (diffusée en France sur TF1) qui a été lancée la saison dernière ne reviendra pas l’année prochaine. L’épisode qui sera diffusé mardi prochain aux Etats-Unis sera le dernier.

La décision d’annuler le drame psychologique aurait été difficile pour la chaine, mais a fini par se résumer aux audiences qui ne sont pas au beau fixe. Le dernier épisode de la saison 2 – «The Last week-end», diffusé le 18 mai – servira désormais de final de la série.

Au générique de Prodigal Son on trouvait Tom Payne (The Walking Dead) dans le rôle de Malcolm Bright, un profileur talentueux qui travaille avec le NYPD, notamment les inspecteurs Gil Arroyo (Lou Diamond Phillips), Dani Powell (Aurora Perrineau) et J.T. Tarmel (Frank Harts) pour résoudre les crimes. Keiko Agena joue le médecin légiste Edrisa Tanaka.

Bright est également le fils d’un tueur en série tristement célèbre, le Dr Martin Whitly, joué par Michael Sheen. L’ancienne de Scandal, Bellamy Young, joue la mère de Malcolm, la riche mondaine Jessica Whitly et Halston Sage est la soeur de Malcolm, Ainsley. La lauréate d’un Oscar, Catherine Zeta-Jones, a rejoint le casting dans la saison 2, jouant le Dr Vivian Capshaw, qui travaille à Claremont Psychiatric, l’établissement où Martin purge sa peine.

Prodigal Son faisait partie des nombreuses séries du producteur exécutif Greg Berlanti, qui est également derrière les séries de DC sur la CW, telles que The Flash, Supergirl et Superman and Lois et bien d’autres.

Call Me Kat renouvelée

Et si Fox a décidé de se séparer de Prodigal Son, elle renouvelle la comédie Call Me Kat avec Mayim Bialik pour une saison 2 mais opère quelques changements. En effet, la showrunneur Darlene Hunt quitte la série. La recherche pour son remplacement se déroule actuellement.

Dans cette série multi-caméras, un remake de la sitcom britannique Miranda, Bialik incarne Kat, une femme d’une trentaine d’année qui suite à la mort de son père, décide d’abandonner sa brillante carrière de professeur de mathématiques et d’utiliser ses économies pour ouvrir un Cat Café à Louisville, dans le Kentucky, qu’elle dirige avec l’aide de ses fidèles employés, Phil (Leslie Jordan ) et Randi (Kyla Pratt). Swoosie Kurtz, Cheyenne Jackson et Julian Gant sont aussi au générique.

Miranda Hart, la star de la série originale, est productrice exécutive aux côtés de Bialik et Jim Parsons.

Notez que si pour le moment rien est officiel, le combo 911 et 911 Lone Star ainsi que la série médicale The Resident, devraient être renouvelées. Ces trois séries font les meilleures audiences de la chaine.

Crédit ©Fox