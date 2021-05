American Horror Story saison 10 : Angelica Ross tease une saison « légendaire »

Angelica Ross tease une saison 10 « légendaire » pour American Horror Story, qui reste un mystère.

On ne sait toujours pas grand-chose de la saison 10 de l’anthologie American Horror Story. En dehors de son titre, Double Feature et du fait que ce sera essentiellement deux saisons en une (une à la mer et une au bord de mer), très peu d’information ont filtré.

Comme d’habitude, des visages familiers font leur retour et parmi eux, celui d’Angelica Ross (Pose) qui a rejoint la famille AHS dans 1984. Selon l’actrice, cette nouvelle saison sera « légendaire ».

« Honnêtement, j’étais super contente de retourner au travail », a déclaré Ross à Entertainment Weekly.« Une fois que j’ai commencé à lire le script des six premiers épisodes, qui sont la première moitié du [Double] Feature … C’est mon rôle préféré à côté de Candy [son rôle dans Pose, ndlr]. Je dirai que Candy restera probablement toujours n°1 jusqu’à nouvel ordre, mais mon look dans cette série est définitivement mon préféré de tous les looks. J’ai vraiment hâte que les fans voient qui est ce prochain personnage, car je pense que ça va être légendaire. J’étais sous le choc à la fin de l’histoire. »

Ross a également expliqué que le co-créateur d’American Horror Story, Ryan Murphy, lui avait fait porter ses cheveux naturels dans la saison à venir, ce qui, selon elle, la valide en tant que femme Noire et redonnera également confiance d’autres femmes.

« Ryan Murphy a demandé d’avoir mes cheveux naturels », a déclaré Ross. « C’est pourquoi je me sens la plus belle dans ce rôle. Ils font des choses avec mes cheveux naturels qui m’affirment vraiment en tant que femme Noire et je pense que cela va donner confiance à d’autres femmes Noires qui regardent la série qui voient d’autres personnages qui ne portent pas de perruques et qui ont une textures de cheveux naturels – et des cheveux courts en plus. Je pense que ça va être beau et j’ai hâte que le public le voie. »

En plus de Ross, les acteurs de retour pour American Horror Story: Double Feature incluent Leslie Grossman, Frances Conroy, Sarah Paulson, Finn Wittrock, Evan Peters. Kathy Bates, Billie Lourd, Adina Porter et Lily Rabe. Un nouveau venu confirmé est l’ancien enfant acteur Macaulay Culkin, d’autres incluent Kaia Gerber, Ryan Kiera Armstrong, Paris Jackson et Spencer Novich.

La saison 1 est loin d’être la dernière puisque la série a été renouvelée jusqu’à la saison 13.

American Horror Story revient plus tard cette année.

Source : EW / Crédit ©FX