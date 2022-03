Dune 2 : Austin Butler en négociations pour jouer Feyd-Rautha Harkonnen

Austin Butler serait en négociations pour jouer Feyd-Rautha dans la suite de Dune.

Alors que le public va bientôt découvrir Austin Butler (Once Upon A Time in Hollywood) dans la peau d’Elvis Presley sur grand écran, l’acteur met en place son prochain rôle. Selon Deadline, Butler serait en discussions pour rejoindre le casting de Dune 2. Il pourrait incarner le rôle clé de Feyd-Rautha Harkonnen précédemment joué par Sting dans le film de David Lynch.

Dans le roman de Frank Herbert, Feyd-Rautha est le plus jeune neveu et héritier du baron Vladimir Harkonnen (joué par Stellan Skarsgård dans le film de Denis Villeneuve) et est décrit comme étant aussi cruel, perfide et rusé que son oncle.

S’il signe, Butler rejoindrait Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin qui seront de retour pour la seconde partie du film. Il pourrait également rejoindre Florence Pugh qui est aussi en négociations pour le rôle de la Princesse Irulan.

Le réalisateur, producteur et coscénariste Denis Villeneuve est également de retour pour la suite. La production du film devrait commencer à l’automne, pour une sortie prévue en octobre 2023.

En attendant, Austin Butler sera à l’affiche du film Elvis de Baz Luhrmann dans lequel il tient le rôle principal. Ce film sera en salle le 22 juin prochain.

Source : Deadline / Crédit ©DR