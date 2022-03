Dune 2 : Florence Pugh en Princesse Irulan ?

Florence Pugh serait en négociations pour incarner la Princesse Irulan dans Dune 2 et retrouverait Timothée Chalamet.

Le film Dune 2 sera-t-il le terrain d’une réunion entre Timothée Chalamet et Florence Pugh qui ont joués ensemble dans Les Filles du Docteur March ? Selon The Holltwood Reporter, Florence Pugh pourrait rejoindre le casting de Dune 2 dans le rôle de Princesse Irulan, la fille de l’Empreur.

Depuis l’annonce de la suite de Dune, Pugh est la première nouvelle actrice à être annoncée pour Dune 2. Elle rejoindrait ainsi le casting du premier film qui sera de retour comme Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, ou encore Javier Bardem et d’autres.

Irulan est mentionnée sur la toute première page du roman Dune, mais était absente du film sorti l’année dernière. Le réalisateur Denis Villeneuve n’a adapté que la première moitié du roman de Frank Herbert et Irulan ne se matérialise comme un personnage réel dans l’intrigue que plus tard. Elle est tout de même indirectement mentionnée dans le film par Paul lorsqu’il propose la possibilité d’épouser une des filles de l’Empereur.

En dehors d’Irulan, deux autres rôles importants sont en train d’être castés : L’empereur Shaddam IV, le dirigeant qui envoie la famille Atréides à Arrakis, et Feyd-Rautha, le neveu rusé du baron qui dirige la maison Harkonnen.

Selon THR, le scénario est toujours en écriture et Pugh attendrait de lire de dernier brouillon avant de donner sa réponse. Il est aussi possible qu’elle n’accepte pas parce qu’un autre rôle pourrait l’empêcher de faire Dune 2. Le site américain dit que Legendary espère commencer le tournage cet été, mais Pugh est également en lice pour le biopic de Madonna, et on ne sait pas quand cela se passerait si elle obtenait ce rôle principal.

Florence Pugh tourne actuellement dans Oppeheimer, le prochain film de Christopher Nolan. Elle a aussi récemment rejoint le MCU mais on ne sait pas encore dans quel film ou quelle série elle réapparaitra après Black Widow et Hawkeye.

Dune 2 est prévu pou une sortie l’année prochaine.

Source : THR / Crédit ©DR/Ian West/PA