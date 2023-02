Ant-Man Quantumania : L’idée du film était basée sur un clin-doeil d’Ant-Man et la guêpe

Le producteur et Vice président de Marvel confirme une théorie sur le Quantum Realm et l’intrigue de Anti-Man et la Guêpe Quantumania

Alors que l’intrigue d’Ant-Man et la Guêpe Quantumania n’est plus un secret depuis son trailer, le producteur du film, a avoué récemment que ce troisième volet des aventures de l’homme à fourmis s’est largement inspiré et avait ses bases dans un petit easter egg vu dans Anti-Man et la Guêpe.

Un easter egg qui n’était pas si simple à voir, mais qui laissait croire qu’on allait bien évidemment plus tard, revenir explorer le Quantum Realm, bien plus large et vaste que ce qu’on a pu voir brièvement dans cette aventure.

Dans une interview avec le site Inverse, Stephen Broussard, le producteur et Vice président de la production et développement chez Marvel est revenu sur une théorie qui se base sur ce détail aperçu dans Ant-Man 2, et pourquoi ils avaient inséré cela dans le film.

Selon lui, toute l’intrigue de Quantumania a été construite sur ce petit aperçu en easter egg dans le second Ant Man, sur laquelle beaucoup ont spéculé depuis la sortie du film. Notamment avec cette image furtive extraite de cet univers.

En effet les réalisateurs ont inséré une scène dans le Second opus Ant-Man que beaucoup non pas nécessairement vu mais que d’autres ont remarqué et sur laquelle ils spéculent depuis 2018.

« On s’est lancé un challenge pour savoir quel type de Quantum cela serait-il quelle version de cet univers ? comment peut-on jouer avec les règles de ce monde et les changer ? ce sont des conversations qu’on a commencé à la fin d’Ant-Man 2 » explique Broussard.

Cette image est extraite d’une scène se déroule lorsque Hank Pym incarné par Michael Douglas se rend dans le Quantum Realm pour sauver sa femme Janet (Michelle Pfeiffer). Dans cette scène on peut voir de manière très furtive une structure qui ressemble à une petite ville avec des immeubles très hauts des gratte-ciels et de la lumière.

Si depuis beaucoup ont imaginé que c’était la ville de Kang le conquérant, à l’époque, les choses n’étaient pas aussi claires.

Le producteur développe : « ce que l’on peut voir est un peu l’apogée des civilisations qui existent dans le Quantum Realm « . Il continue : « Nous avons inséré des petits clins d’œil il était petites choses qui suggérait qu’une civilisation ou plusieurs civilisations existe dans ce monde ».

Ce qui suggère que cette petite vision de ville futuriste et ultra miniature n’est pas la seule. « Si l’on joue avec le bouton pause de son DVD on peut facilement trouver dans le Quantum realm d’autres traces de civilisations ».

Une ville qui a été inspirée par un comics, dont il n’a pas révélé le titre. « on mettait déjà quelques marqueurs et pistes dans Ant-man et la guêpe pour la suite si on avait une chance de la faire. ».

C’est rare que certains réalisateur et scénariste préparent une suite directe d’un univers de super-héros solo, sans prendre en compte le cahier des charges de la suite du MCU. On peut dire désormais que si le producteur et les scénaristes savaient qu’ils allaient explorer le Quantum Realm depuis son introduction, on peut se demander si l’intrigue autour de Kang le conquérant est venu se greffer aux idées qui germaient chez ces créateurs en 2018.

Ce qui est certain c’est que rien n’échappe aux yeux des fans hardcore du MCU, puisque cela fait des années que ces derniers théorisent sur cette image, notamment depuis l’introduction de Celui qui demeure dans le final de la série Loki sur Disney+.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania lancera officiellement la Phase 5 de Marvel le 15 février prochain. Pour plus d’infos sur le film et pour revoir la bande-annonce, c’est par ici.

crédit photos : droits réservés