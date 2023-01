Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Kang sème la pagaille dans la bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania avec Kang qui sème la pagaille dans le royaume quantique.

Comme promis, une nouvelle bande-annonce pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania a été dévoilée par Marvel durant un match de football américain universitaire cette nuit. Et cette bande-annonce promet un film de grande envergure pour le plus petit des Avengers.

Le réalisateur Peyton Reed avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que son troisième film Ant-Man soit indéniablement épique, et si cette bande-annonce est une indication, il semble être sur la bonne voie.

Dans ce nouveau trailer, le méchant Kang tente de passer un accord avec Scott en lui promettant de lui faire rattraper le temps perdu. Évidemment, il ne tient pas parole et Scott et la Team Ant-Man vont se retrouver dans les méandres du Royaume Quantique. Il le menace de détruire sa vie s’il ne fait pas ce qu’il lui demande.

Cette bande-annonce donne également un premier aperçu du méchant classique des comics, MODOK qui fait ici ses débuts en live-action.

Le film présente le premier véritable aperçu de Kang, le super-méchant qui existe dans le multivers à travers différents variants, l’un d’entre eux ayant été vu dans la série Loki. Indépendamment de la façon dont son personnage se retrouve dans ce film en particulier, nous savons déjà que ce ne sera pas la dernière fois que nous le verrons, car il devrait être le principal antagoniste du cinquième film Avengers, Avengers : The Kang Dynasty.

Le film verra le couple de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reprendre leurs rôles d’Ant-Man et de la Guêpe. Ils sont rejoints par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, qui reviennent en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, la fille de Scott qui a désormais 18 ans, tandis que Jonathan Majors revient dans le MCU en tant que Kang le Conquérant. Bill Murray est également présent dans le film comme le montre la bande-annonce.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et La Guêpe Quantumania sort le 15 février en France.

Ant-Man et La Guêpe Quantumania – bande-annonce officielle

Crédit ©Marvel Studios