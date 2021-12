Spider-Man 3 No Way Home dévoile sa séquence d’ouverture avec Zendaya

Découvrez la première minute du film Spider-Man 3 No Way Home, avec un Spider-Man attaqué par la foule

Il ne reste que 5 jours avant que les fans de l’homme araignée ne puissent enfin découvrir la suite des aventures du Spider-Man de Tom Holland, avec Spider-Man 3 No Way Home. Le film Marvel le plus attendu de Marvel se dévoile aujourd’hui avec sa séquence d’ouverture d’une minute.

Une séquence déjà dévoilée en partie dans de multiples teasers, trailers et promos du film, dans lequel on voit Tom Holland sauver MJ de la foule. Une foule qui s’en prend à Spider-Man alors que le Daily Bugle vient de dévoiler son identité et l’accuse d’avoir tué Mephisto.

Dans cet extrait on peut voir donc Peter attrapper MJ et s’envoler avec elle, avant de se retrouver sur une grue et en visio avec son pote Ned, s’interpellant en mode « DUUUUUUDE ».

Un court extrait qui confirme que le film commence bien juste après le premire « date » de Peter et MJ qui était la conclusion de Spider-Man Far From Home.

Pour rappel ( ou les heureux chanceux qui ont réussi à ne rien voir de la promo massive du film), dans Spider-Man 3 No Way Home, le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui. Lizard (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) et Doc Ock (Alfred Molina) seront ces anciens ennemis en question.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Spider-Man 3 No Way Home : Séquence d’ouverture



Crédit ©Sony/Marvel Studios