Spider-Man 3 No Way Home : Nouveau look pour le Bouffon Vert et Tom Holland spoile le début

Tom Holland vous spoile la première scène de Spider-Man 3 No Way Home, et découvrez le nouveau look de Willem Defoe en Bouffon Vert. (Bien évidemment : spoiler )

Le roi du spoiler a encore frappé : on sait quelle sera première scène de Spider Man No Way home… grâce à Spider-Man, (ou Tom Holland c’est comme on veut) !.

Celui qui est réputé pour ne pas savoir tenir sa langue par excitation a – fidèle à lui-même – décrit comment commence le film, à l’occasion de la promo en Angleterre du film et son passage sur le plateau de Graham Norton.

Ce dernier a voulu expliquer la chronologie de Spider-Man No way home vis-à-vis de Far from Home. Et si l’on sait grâce au trailer que le film va traiter des conséquences de la révélation de l’identité de Spider Man avant la mort de Mystério, on ne savait pas si du temps avait passé depuis cette nouvelle.

Visiblement, Spider-Man 3 No Way Home se déroule vraiment juste après. D’après Tom Holland, le film commencerait exactement là où le précédent s’est arrêté :

« Ce qui est cool avec ce film, c’est qu’il reprend là où le deuxième s’est terminé » explique ce dernier, « le second se termine sur un plan fixe sur Spider-Man, et le troisième commence sur ce même plan ».

Voici donc une réponse à la question que beaucoup de fans et spectateurs se posaient. S’il était logique de croire que le film se déroulait juste après Far from Home, on sait désormais qui se passe pile dans la continuité de ce dernier, sans temps qui passe entre les deux films.

Côté news, à l’occasion d’une Convention au Brésil, les acteurs qui jouent les méchants de la franchise ont tenu un panel, avec la présence de Tom Holland, tous à distance pour présenter de nouvelles images et parler du retour des méchants de la franchise Spider-Man dans ce film chorale.

Si l’on n’apprendra pas grand-chose de la part des interprètes du Bouffon Vert, d’Electro ou Doc Oc, on a pu apercevoir le nouveau look du bouffon de Willem Defoe, avec son costume originel sans masque mais sous ce qui semble être une veste/capuche violette. Un costume que l’acteur avoué proposer un meilleur confort que l’ancien, tout comme ceux de ses confrères vilains du film.

Un nouveau teaser de Spider-Man 3 No Way Home qui ne montre pas grand-chose de nouveau si ce n’est une séquence un peu plus étendue du jet de grenade avec cette fois ci le bouffon vert avant qu’elle ne soit jetée.

Spider-Man 3 No Way Home arrivera en salle dans moins de dix jours. Allez plus longtemps à attendre avant le verdict final pour cet évènement cinéma de 2021.

SPIDER-MAN 3: NO WAY HOME Bouffon Vert Trailer

crédit photo : © Sony Pictures 2021