Matrix Resurrections : Neo revisite son passé dans le premier extrait du film

Découvrez un premier extrait pour le film Matrix Resurrections qui commence à donner des réponses.

Après la dernière bande-annonce, un premier extrait du film Matrix Resurrections a été dévoilé durant les Game Awards qui ont eu lieu hier soir. Dans l’extrait, Neo (Keanu Reeves) et un personnage aux cheveux bleus joué par Jessica Henwick, franchissent une porte pour monter à bord d’un train en direction de Tokyo.

Mais ensuite, ils franchissent un autre portail pour entrer dans une pièce mystérieuse où est diffusé un extrait du premier film. Oui, c’est donc le premier film dans le nouveau film ! Sur l’écran, on voit une scène avec le Morpheus de Lawrence Fishburne alors que la version jouée par Yahya Abdul-Mateen accueille Neo. Que cela signifie-t-il ?

L’extrait révèle également un nouveau changement intéressant apporté à la façon dont les pirates qui opèrent dans la Matrice communiquent avec leurs opérateurs. Dans les films originaux, les opérateurs étaient leurs yeux et leurs oreilles de l’extérieur, communiquant via des téléphones, mais le clip ci-dessus montre que Zeke (Toby Onwumere) apparaît dans la Matrice lui-même. Il passe d’un endroit à l’autre, laissant entendre qu’il n’est pas réellement présent et peut-être uniquement visible par les membres de son équipe en tant qu’avatar.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles de Neo et Trinity, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Neil Patrick Harris (Gone Girl, How I Met Your Mother), Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix Resurrections sortira en salles à partir du 22 décembre 2021.

Matrix Resurrections – Extrait

Crédit ©Warner Bros