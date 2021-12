Halo : Premier teaser et affiche pour la série live-action

Découvrez le premier trailer ainsi qu’un affiche pour de la série Halo en live-action, basée sur le jeu vidéo.

La série Halo, basée sur le jeu vidéo populaire, arrivera l’année prochaine sur la plateforme Paramount+. Hier, durant les Game Awards, le streamer a dévoilé un premier aperçu en teaser et ces premières images ont l’air assez prometteuses avec une production qui semble assez chiadée.

La bande-annonce nous donne un aperçu intéressant de Pablo Schreiber en tant que Master Chief, ainsi que de Jen Taylor en tant que Cortana. Notez que Natascha McElhone jouera Dr Halsey.

La série de neuf épisodes se concentrera sur la guerre entre le Commandement spatial des Nations Unies et le Pacte. Halo devait initialement être diffusée sur Showtime aux Etats-Unis, mais un passage à Paramount + a été annoncé en février.

La série est produite par Showtime, 343 Industries (le développeur actuel de la série Halo) et Amblin Television. A la réalisation, on trouve Otto Bathurst qui a notamment travaillé sur des séries comme Peaky Blinder et Black Mirror.

Rendez-vous en 2022 pour découvrir Halo, la série.

Halo – Premier trailer