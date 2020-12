Wonder Woman 1984 : Extrait d’une scène d’action et affiches personnages

Découvrez un extrait ainsi que des affiches personnages pour le film Wonder Woman 1984.

Alors que le film va enfin sortir aux Etats-Unis sur HBO Max (les salles ne devraient finalement pas rouvrir la semaine prochaine) un premier extrait de Wonder Woman 1984 a été dévoilé. On découvre Diana dans une course poursuite impliquant le personnage de Pedro Pascal, Maxwell Lord.

En plus de ça, plusieurs affiches personnages, dont deux de Wonder Woman elle-même sont à découvrir.

Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de Wonder Woman, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Le film était prévu le 16 décembre en France, on attend désormais un nouvelle date pour Wonder Woman 1984.

Crédit ©Warner Bros