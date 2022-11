Ballerina : Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le spin-off

Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le film dérivé Ballerina avec Ana de Armas.

Si Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le quatrième volet qui sortira l’année prochain, il sera aussi de retour dans le film spin-off Ballerina, porté par avec Ana de Armas.

Selon Collider, l’acteur est actuellement à Prague sur le tournage du film. Ian McShane reviendra aussi dans la franchise en tant que Winston, le directeur de l’Hotel The Continental. On ne sait pas encore si la participation de Reeves n’est qu’un simple caméo ou s’il aura un rôle plus important dans l’intrigue globale de Ballerina.

Ballerina suivra une jeune femme assassin (De Armas) qui cherche à se venger des personnes qui ont tué sa famille – comme Wick l’a fait contre ceux qui lui ont fait du mal, dans trois films sortis entre 2014 et 2019.

Len Wiseman est à la réalisation du film écrit par Shay Hatten. Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski produisent, avec Brady Fujikawa et Chelsea Kujawa supervisant le projet pour Lionsgate.

Reeves apparaîtra ensuite dans le rôle de Wick dans John Wick 4, dont la sortie en salles est prévue le 23 mars 2023. L’acteur a également récemment signé pour jouer dans une suite de Constantine qui le réunira avec le réalisateur Francis Lawrence.

Notez qu’une série spin-off centré sur le Continental arrive bientôt mais Reeves n’en fait pas partie puisque c’est une préquelle dans les années 70.

Source : Collider / Crédit ©Lionsgate