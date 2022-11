The Continental : La série préquelle de John Wick sera sur Amazon Prime Video

La série The Continental, préquelle de la saga de films John Wick, sera disponible sur Prime Video.

La série préquelle de John Wick, The Continental, dont les débuts sont prévus en 2023, sera hébergée à l’échelle internationale sur Prime Video dans tous les territoires où le service de streaming d’Amazon est disponible, à l’exception d’Israël et du Moyen-Orient.

La série, produite par Lionsgate Television était à l’origine prévue pour une diffusion sur Starz aux États-Unis mais c’est finalement la plateforme de NBC Universal Peacock qui diffusera The Continental sur le territoire Américain.

The Continental explore l’histoire d’origine et le fonctionnement interne de l’exclusif Continental Hotel, une pièce maîtresse de l’univers John Wick qui sert de refuge aux assassins. Elle est racontée du point de vue du directeur de l’hôtel, interprété par Ian McShane dans la franchise cinématographique – un jeune Winston Scott, joué par Colin Woodell.

Tout au long de la série, les téléspectateurs suivront Winston dans le monde souterrain des années 70 à New York, où il combattra les démons de son passé alors qu’il tente de prendre le contrôle de l’hôtel emblématique, un hôtel qui sert de point de rencontre aux criminels les plus dangereux du monde. .

Woodell joue aux côtés d’Ayomide Adegun, qui incarnera un jeune Charon, Peter Greene, qui incarne Oncle Charlie, Mel Gibson dans le rôle de Cormac, Ben Robson dans le rôle de Frankie, Hubert Point-Du Jour dans le rôle de Miles, Jessica Allain dans le rôle de Lou, Mishel Prada dans le rôle de KD et Nhung Kate le rôle de Yen.

Keanu Reeves, qui joue dans les films, ne devrait pas jouer dans la série étant donné que c’est une préquelle dans les années 70.

Greg Coolidge et Kirk Ward sont scénaristes, showrunners et producteurs exécutifs sur The Continental. Les autres producteurs exécutifs sont Albert Hughes, Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Paul Wernick, Rhett Reese et Marshall Persinger. Shawn Simmons est écrivain et producteur exécutif.

Composée de trois épisodes, The Continental est réalisée par Albert Hughes (épisodes 1 et 3) et Charlotte Brandstrom (épisode 2).

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate